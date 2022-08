Cadeia da economia é movimentada por consumidor masculino

Relatório apresentado pela consultoria Research & Markets aponta que o segmento de cosméticos e produtos de beleza voltado para homens atingiu US$ 69 bilhões em 2020, e deve seguir em pleno crescimento – a previsão é que o setor movimente US$ 78,6 bi em 2024. O Brasil responde por 13% do mercado global de cosméticos para homens, e eles já representam um terço dos clientes das clínicas de estética no Brasil.





O empresário e barbeiro Rodrigo Gerardt está há 11 anos no mercado e confirma que esse é um ramo em ascensão para quem deseja ser investidor, atuar como barbeiro ou ainda comercializar os produtos voltados para o público masculino. O barbeiro considera que houve aumento pela procura dos serviços na barbearia. "Os clientes estão mais antenados e buscando seu bem-estar". Nesse período de mais de uma década, Geradt também observa que o preconceito foi para as cucuias - proporcionalmente. "Os homens já entenderam que se cuidar é o mesmo que se autovalorizar e isso não tem qualquer relação com ser “pouco masculino", mas sim de estar em dia com sua saúde, higiene, bem-estar e beleza", avalia.

Também por isso, o empresário - que não deixa o atendimento aos clientes de lado - acredita ser assertivo investir nessa área. "É muito assertivo, pois os barbeiros e empresários que evoluíram e consolidaram seus negociados nos últimos cinco anos estão expandindo, principalmente de forma on-line, com cursos práticos em vídeo ou abrindo novas unidades. Alguns estão formatando suas barbearias para modelos de franquia a nível nacional", observa.





