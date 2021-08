Calor e aconchego: conheça os óleos essenciais que vão te aquecer neste inverno

À medida que os noticiários anunciam a chegada de mais uma frente fria, saem novamente os casacos e cobertas do guarda-roupas, além de muitas ideias — especialmente gastronômicas — para esperar os dias mais frios. Mas o que mais você pode fazer para extrair aconchego dos dias de inverno?

Além de uma gastronomia diferenciada com as baixas temperaturas, existem outras práticas que podem trazer uma sensação de alento e bem-estar ainda maior. E uma ótima sugestão é a utilização de óleos essenciais.





O inverno é uma época que estimula a reflexão. É hora de tirar um pouco o pé do acelerador, reduzir o ritmo, contemplar a vida e olhar mais para o seu interior.

Com isso em mente, da mesma forma em que beber uma xícara de chá debaixo das cobertas, utilizar óleo essenciais podem igualmente proporcionar paz e tranquilidade para essa época do ano. Eles podem até mesmo funcionar como uma ferramenta de escape para as pessoas que se sentem mais desanimadas, ou até mesmo tristes nesse período.

A explicação científica é que os aromas dos óleos estimulam receptores específicos do olfato, enviando sinais nervosos diretamente ao sistema límbico, o qual é responsável por controlar suas emoções. Essa conexão, que chega até a amígdala e o hipocampo, é que nos causa, por exemplo, a memória olfativa — que acontece quando sentimos algum cheiro e imediatamente somos "transportados” a emoções de momentos específicos.





Dentre as inúmeras escolhas possíveis para o inverno, especialistas em aromaterapia aconselham óleos com aromas quentes, terrosos, doces e azedos. São alguns deles:

Canela

Naturalmente, nos ambientes ou em alimentos, a canela possui propriedades quentes, picantes e revigorantes. Portanto, inalar seu óleo essencial pode ser uma experiência que ao mesmo tempo conforta e energiza.





Faça um teste! Para algumas pessoas, o aroma da canela é altamente estimulante; enquanto para outras o efeito é de relaxamento. Os estudos a respeito dos seus resultados ainda são bastante inconclusivos, mas os resultados certamente vão te agradar.

Tenha apenas o cuidado de diluir o óleo nas proporções corretas, pois sua administração pura poderá causar a sensação de queimação; seja inalando ou colocando-o diretamente em contato com a pele.

Gengibre





De aroma quente e amadeirado, o gengibre é um excelente energizante, muito recomendado para trazer mais disposição e proporcionar pensamentos positivos. Também é sugerido para aguçar os sentidos e estimular a mente.

Então já sabe, pintou aquele desânimo para levantar da cama e começar a se mexer? Borrife algumas gotinhas de óleo essencial de gengibre diluído em água pela casa e vida que segue!

Vale ressaltar ainda que o gengibre também é conhecido como revitalizante para a pele, com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Portanto, diluir algumas gotinhas em seu creme hidratante ou sabonete líquido pode trazer efeitos fantásticos ao seu bem-estar.





Laranja

Com propriedades quentes, doces e leves, o óleo essencial de laranja é muito utilizado especialmente na forma de inalação ou borrifado no ambiente, pós-diluição, para energizar e melhorar o humor.

Suas propriedades também contribuem para uma redução nos níveis de ansiedade, sintomas da depressão e dores no corpo — neste caso, quando diluído em géis ou loções e aplicado na área afetada.





Para um maior bem-estar e a sensação do verão entrando pela sua janela, mesmo nos dias mais frios, utilize o óleo essencial de laranja logo pela manhã; enquanto se arruma para ir ao trabalho, por exemplo. Seu dia certamente será muito mais solar, positivo e criativo!

Gerânio





De aroma muito leve e agradável, o Gerânio é indicado não apenas para questões emocionais, mas para elevação espiritual, com propriedades restauradoras e de rejuvenescimento. Se você se sentir triste, letárgica, com pouca vontade de fazer qualquer atividade, o óleo de Gerânio pode ser exatamente o que você precisa para te dar aquele empurrão, devolvendo aquele clima de primavera ao ambiente.





E tem mais! Com a chegada do inverno, também vem a secura do ar e os quadros gripais. Então se você assoa demais o nariz ou sofre com ressecamento nessa área, é possível apostar no Gerânio para tratar essas condições de irritação.

Hortelã Pimenta





Versátil, revigorante, incrível! O óleo essencial de Hortelã Pimenta, antes de mais nada, é um excelente aliado para tratar gripes, resfriados, impedimentos das vias nasais e inflamações na garganta.





E fica melhor! Se você pingar uma gotinha do óleo em um litro de chá ou suco, verá que a sua disposição, foco e concentração aumentarão consideravelmente.





O óleo combina muito bem com inalações e diluições em géis e loções para o corpo. Entretanto, é bom ressaltar que ele não deve ser administrado puro sobre a pele, pois pode causar sensações de queimação e irritação em pessoas mais sensíveis.





Lavanda





A lavanda é amplamente conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes, por isso mesmo ela é uma ótima escolha para aliviar a ansiedade ou os sintomas de depressão que os dias mais frios do inverno podem trazer à tona. Ainda há estudos que evidenciam sua capacidade no alívio de dores e no tratamento da insônia.

Os toques florais da lavanda podem combinar com praticamente qualquer ambiente e trazer um ar de primavera aos dias secos e cinzentos do inverno. Seja pela manhã ou antes da hora de dormir, algumas gotinhas do óleo essencial de lavanda em um difusor podem trazer a tranquilidade que você precisa para um dia mais alegre ou uma noite de sono restauradora.