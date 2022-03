Calor e pele das crianças: quais os cuidados necessários?

Já estamos chegando ao fim do verão, mas os dias quentes ainda prevalecem. Tardes ensolaradas, passeios e brincadeiras ao ar livre, mergulhos na piscina e no mar são a combinação perfeita da estação, mas que devem ser aproveitadas com cuidado, principalmente quando falamos de bebês e crianças.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

A pele infantil, apesar de ser parecida com a dos adultos, têm características diferentes, são mais sensíveis e suscetíveis a alergias e infecções, que podem gerar desconforto e afetar o bem-estar e a saúde. “Como a pele das crianças é mais sensível ao calor, eventos que provoquem sudorese abundante podem ocasionar uma inflamação das glândulas sudoríparas, fato que impede que o suor chegue à superfície da pele, ficando retido, causando irritação, vermelhidão e frequentemente coceira, principalmente nas áreas de maior transpiração, como a face e as dobrinhas do pescoço, braços e pernas", explica o pediatra Tadeu Fernandes, presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SBP - Sociedade Brasileira de Pediatria.





Além do calor, as crianças tendem a ficar com a pele mais expostas às picadas de insetos, já que brincam mais tempo em locais abertos. “Também nesse período, vemos um aumento na incidência de pernilongos, justamente por conta das altas temperaturas que favorecem sua proliferação”, conta Fernandes. “No local da picada, pode aparecer uma bolinha vermelha, com elevação na pele, que geralmente coça bastante. O ideal é evitar que a criança fique coçando a região, para não gerar mais lesões na pele”, esclarece o pediatra.

Continua depois da publicidade





Para ambos os casos, especialistas indicam o uso de talco líquido, que ajuda a acalmar e suavizar as irritações.





As assaduras também podem causar alterações no comportamento dos bebês durante a temporada do calor, que tendem a ficar mais incomodados do que o normal, especialmente durante as trocas de fralda. Segundo dados da SBP,até 2 anos, 25% dos bebês apresentam algum tipo de irritação na pele nesse sentido.





Para minimizar as chances de os pequenos desenvolverem assaduras, os pais devem se munir de alguns cuidados. O pediatra explica que dermatite de fraldas é a forma mais frequente de dermatite de contato, ocasionada pela urina ou fezes que se acumulam nas fraldas. A região fica quente, úmida e com elementos irritantes, fatores que levam à dermatite, mais conhecida como assadura. “Por isso, vale a pena investir na troca de fralda com mais frequência, limpando bem o bumbum e usando uma pomada a cada troca para proteger, hidratar, fortalecer e recuperar a pele”, finaliza.