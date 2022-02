Câncer infantil ocular exige atenção para diagnóstico precoce

Quando o dentista e radialista Rodrigo Linhares decidiu investigar o que era aquela mancha branca na pupila da filha Mariana, então com cinco meses de aula, sentiu o chão desaparecer dos próprios pés. Ele, que sofreu um descolamento de retina na juventude, sempre temeu pelos olhos azuis da primeira e única filha, mas os pensamentos sempre acabavam sendo afastados da mente, afinal de contas, estava tudo certo com o teste do olhinho feito ainda na maternidade.



“Eu observava o seu olhar e notei que tinha algo diferente, mas nas fotos que fazíamos, nunca aparecia nada”, conta. Foi a babá a notar que tinha alguma coisa estranha nas fotos feitas com o próprio celular, lá estava um reflexo branco nos pequenos olhos da bebê, algo que anunciava o que estaria por vir na vida da menina dos olhos de Linhares. “Estávamos aprendendo a ser pai e mãe quando recebemos o diagnóstico. No médico oftalmologista, a confirmação: era retinoblastoma bilateral, nos dois olhos”, conta.

A história da família Linhares tem um final feliz. Hoje, Mariana tem nove anos de idade, está curada depois de dois anos de tratamento no GRAACC, em São Paulo e de seis em seis meses, faz exames para controlar que tudo continua bem.





“Ninguém está preparado para isso, para ter um filho, ainda mais um bebê, com câncer. Embora seja chocante um bebê com uma doença assim, é um bem não precisar explicar para a criança o que está acontecendo. Disso fomos poupados. Foi um choque e o apoio psicológico é imprescindível. É uma montanha russa, tem dias que você está bem, no outro só chora. Quando a Mariana deu uma estabilizada, eu fiquei muito mal, foi um choque pós-traumático, com direito a crises de pânico com direito a idas ao hospital achando que estava para enfartar”, revela.





