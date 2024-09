Casamento coletivo está com inscrições abertas em Londrina

Estão abertas até 30 de outubro inscrições para o casamento civil coletivo em Londrina. A realização da cerimônia, com benção ecumênica acontecerá no dia 9 de novembro e faz parte do tradicional Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado PR e Sistema Fecomércio Sesc Senac PR. Esta edição do casamento conta ainda com a parceria dos cartórios de Registro Civil de Londrina e região, onde devem ser realizadas as inscrições.





Para a inscrição é necessária a apresentação original da Carteira de Identidade, CPF, Certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), comprovante de renda (contracheque ou carteira de trabalho – até três salários mínimos por casal) e comprovante de residência com endereço de Londrina - conta de água, luz, telefone ou condomínio, em nome dos noivos ou dos pais. Informações no Sesc Londrina – (43) 3572-7900

O programa Justiça no Bairro será realizado nos dias 8 e 9 de novembro, das 9h às 17h, no Clube Maria Cecília (rua Luis Brugin, 615, zona norte). Serão ofertados diversos serviços ao cidadão, como emissão da carteira de identidade (1[ e 2ª via). Também haverá atendimento jurídico no dia 9 de novembro para divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável e reconhecimento de paternidade, entre outros.





(Com informações do Sesc Londrina)