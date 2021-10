Chama gêmea ou alma gêmea? Conheça as diferenças

O que são almas gêmeas?



Conexões geradoras de experiências imprescindíveis, eis a máxima que define o caminho a ser trilhado por este tipo de relação espiritual. Diferentemente do que fomos ensinados a acreditar desde muito jovens, as almas gêmeas possuem uma relação bem mais flexível e maleável, e não precisam necessariamente tocar na esfera do amor romântico. Sendo assim, não se espante se, de repente, um dia chegar a seu conhecimento que as almas gêmeas podem ter laços sanguíneos ou até mesmo nunca passaram da amizade para um contato físico. Há muitas maneiras de amar, e a noção de ter uma alma gêmea é com certeza um grande agregador dessa filosofia de vida.

O termo “alma gêmea” suscita muitas lembranças. E com certeza, não por acaso: de Romeu e Julieta até Titanic, passando pela música popular brasileira e presente inclusive em esculturas e pinturas, a expressão passa rasgando nossa mente e nos leva à ideia do amor ao qual cada um é destinado. A vida que parecemos compartilhar com tal pessoa, no entanto, é na verdade, uma experiência.

E o que difere a alma de uma chama gêmea?



Não basta apenas ser uma experiência, como é o caso das almas gêmeas, mas sim uma maneira de colocar mais lenha para manter as faíscas do desenvolvimento sempre em combustão, de maneira saudável e promissora.

Agora que esclarecemos brevemente sobre o que se trata a alma gêmea, podemos partir para a “ chama gêmea ”. Assim como o fogo, a vibração energética deste tipo de relação espiritual é intensa. Talvez, intensidade seja a palavra de ordem. Não obstante, a intensidade é apenas a porta de entrada para um relacionamento no qual ambas as partes estão intrinsecamente conectadas por sonhos, desejos, interesses ou até mesmo, círculos sociais. As chamas gêmeas são, em outras palavras, pessoas em um relacionamento amoroso cuja premissa é o desenvolvimento espiritual, emocional, e às vezes o profissional.

As principais diferenças entre ambos os termos







É fácil deduzir que as categorias mais populares parecem ser tanto a alma gêmea quanto a chama gêmea. No entanto, é interessante notar os pequenos detalhes que segregam uma da outra, como por exemplo, a própria concepção do corpo físico que é utilizada pelas duas é extremamente diferente entre as versões, e muitas vezes, podemos confundi-las.







Como vimos anteriormente, as almas gêmeas não necessariamente ocupam um lugar de amor romântico, e podemos encontrá-las em amigos, familiares, até mesmo em nas personalidades que nos inspiram no dia a dia. Em outras palavras, não é como se fosse uma conexão comum, na verdade, é um amor que acaba transcendendo muitas barreiras, mas que, no entanto, não parecem estar em harmonia com os nossos projetos de vida. Como é perceptível, muitas dessas relações têm menos intersecções do que a tão conhecida chama gêmea.





Para identificar uma chama gêmea, portanto, já estamos cientes de que se trata de uma frequência vibracional extraordinária, como se as peças do quebra cabeça para a concretude dos nossos sonhos finalmente estivessem diante dos nossos olhos. As chamas gêmeas compartilham angústias e enfrentam desafios sem sofrer desintegrações. Por mais abalos sísmicos que os relacionamentos tenham, a intimidade e a perseverança permanecem sóbrias para a união do casal.