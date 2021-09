Cinco estados brasileiros que possuem o selo internacional Safe Travels

Com o avanço da vacinação e a flexibilização das medidas de prevenção contra a covid-19, o setor do turismo tem crescido consideravelmente. Aliados a mecanismos como o selo Safe Travels, esses fatores têm garantido o reaquecimento da indústria e a liberdade de planejamento para os brasileiros que desejam voltar a viajar.

O selo foi uma estratégia criada pela WTTC (World Travel & Turism Concil) para garantir a segurança e cooperação contra o avanço do coronavírus e, ao mesmo tempo, permitir que o setor do turismo se mantivesse estável e pudesse se recuperar rapidamente.

Desenvolvido a partir de protocolos de biossegurança e guiado pelas recomendações de órgãos como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), o selo é concedido a cidades, estados, empresas, estabelecimentos e outras localidades-chave para o turismo.

No Brasil, algumas cidades e estados já possuem o selo e podem voltar a ser visitados e aproveitados.

Rio de Janeiro





Como porta de entrada do Brasil para o resto do mundo, o Rio de Janeiro recebe todo ano a maior quantidade de turistas internacionais. Não se esperava menos da cidade maravilhosa, e foi importantíssima a sua aquisição do selo Safe Travel, em agosto de 2020.





As famosas praias do Rio já podem ser visitadas dentro das medidas de segurança corretas, e a Setur-RJ (Secretaria de Turismo) também se tornou embaixadora da Safe Travels no Brasil, podendo conceder o selo a quem solicitar.





Rio Grande do Sul





No estado, a cidade que se destaca e que obteve o selo é Bento Gonçalves, que é famosa pelas suas vinícolas, abrigando duas das mais populares marcas de vinho do Brasil: Vinhos Salton e Casa da Valduga. A Secretaria de Turismo tomou diversas medidas, através do programa "Selo Ambiente Limpo e Seguro", e é por essas medidas que conquistou o Safe Travels.





Santa Catarina





O estado já possui a certificação em sua cidade mais famosa e mais visitada. Florianópolis foi a primeira cidade a ter a certificação desde sua chegada. Os esforços para garantir a segurança da população tomaram a forma de normas de controle muito importantes e atenciosamente aplicadas.





Como uma das cidades mais visitadas do país, com suas badaladas praias, é agradável para qualquer viajante saber que elas estão novamente disponíveis.





São Paulo





O estado de São Paulo também recebeu a certificação, o que reconhece seus inúmeros esforços para conter os impactos da pandemia e para permitir as viagens que o estado atrai em grandes quantidades.

A capital está segura para aqueles que vêm a trabalho ou estudo, e o litoral norte também segue as normas necessárias e pode ser visitado com tranquilidade.





Pernambuco





Para quem deseja aproveitar o clima de Pernambuco, já é possível adquirir passagens para Recife sem medo de se expor. A cidade foi a primeira do estado a receber o selo Safe Travels. A segunda foi Olinda, e ambas já têm programas turísticos e opções seguras de hotelaria e passeios.





De acordo com relatório do Banco Itaú, feito a partir da análise de dados internos do uso dos seus sistemas de pagamento e cartões de usuários, o setor do turismo teve uma alta de 257,3% no seu faturamento. A informação foi obtida a partir da comparação dos dados do segundo trimestre deste ano com os dados do mesmo período de 2020. Ela aponta para um reaquecimento do turismo, proporcionando mecanismos como o selo Safe Travel.





A previsão é de que ainda demore até que a situação possa ser considerada como normal, mas já é possível retomar aos poucos os planos adiados pela pandemia.