Cliente inadimplente: como cobrar dívidas sem perder a relação?

Em um país no qual em torno de 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, ou 44% da população brasileira, segundo dados do Banco Central, parece estar passando por dificuldades financeiras e, na maioria das vezes, deixando de pagar os débitos em dia. Para quem tem uma empresa, o caso se torna delicado ao ter que tomar a atitude de cobrar a dívida sem que afete a relação com o cliente.

Mas existem formas positivas de enfrentar essa situação sem constrangimentos e tornando esse momento de cobrança uma forma mais leve de se encarar. Algumas dicas podem facilitar e não abalar a conexão com o cliente.





Antes de iniciar o roteiro de dicas, um fator importante é que a empresa tenha um conhecimento vasto sobre o Código de Defesa do Consumidor, o qual, em sua maior parte, é favorável ao cliente. Portanto, se atente que, ao se comunicar com o cliente, o tom de ameaça e constrangimento podem ser pontos negativos para a empresa.





Para o estabelecimento, é essencial que a dívida seja quitada, portanto, ter paciência é muito importante e, assim, encontrará a melhor solução para resolver o problema. Apesar de ser um momento delicado, cobrar a dívida do cliente inadimplente com sabedoria, respeito e palavras amigáveis facilitam e tornam o cenário mais leve.

Hoje em dia, dentro de uma empresa, para manter clientes fiéis, é imprescindível ter uma boa relação com eles - mantendo com um bom diálogo, uma comunicação assertiva e positiva. Compreender as situações que os clientes estão passando e, se for o caso, parcelar a dívida, trazem soluções positivas para ambos os lados, tanto o da empresa, quanto o do cliente.





Caso a empresa seja maior e adote outros meios de comunicação, a sugestão é que a cobrança seja feita próximo a data de vencimento do boleto – pode ser via SMS, dias antes, para que o cliente se lembre que o pagamento está se aproximando. Desta forma, com a pré-cobrança, é possível evitar que o cliente se esqueça de pagar e, consequentemente, evita a situação de ser cobrado pela dívida no futuro.





Se mesmo diante de envios de mensagem, o cliente não efetuar o pagamento após a data de vencimento, o próximo contato pode ser via WhatsApp, por exemplo, sempre mantendo a paciência e sabedoria ao se comunicar, de forma assertiva e educada, para que não haja constrangimento com o consumidor.





Após tentativas de se comunicar com o cliente e ainda não obtendo sucesso na cobrança de dívidas, pode tentar via telefone, com ligações em horário comercial e em seu telefone pessoal, para resolver essa questão do pagamento.





A melhor forma para se encontrar soluções diante deste caso é ter empatia, uma boa comunicação, assertividade nas palavras e compreensão. Diante dessa situação, com atitudes como essas, um bom e saudável relacionamento com o cliente será mantido, sem perder a relação de compra e venda.