Como começar a estudar para vestibulares de medicina?

Se o seu sonho é passar em medicina, você já deve saber que vai precisar estudar muito, certo? E a essa altura, você também já deve saber que os atrativos da profissão são vários. Para além de todo o prestígio de ser médico, a medicina é umas das carreiras mais gratificantes e bem remuneradas do mercado. Porém, entrar na faculdade não é tarefa fácil!

Para se tornar capaz de curar pessoas, é preciso se dedicar ao estudo de várias áreas do conhecimento, passando pelas ciências exatas, biológicas e também humanas. Não à toa, vestibulares para medicina estão entre os mais concorridos do Brasil! E se você deseja garantir uma vaga, é preciso seguir algumas dicas que irão auxiliar você a organizar seus estudos e se preparar.

Uma vez que você tenha se decidido pelo curso, já é preciso focar na sua preparação. Como o conteúdo dos vestibulares e do ENEM é baseado nas matérias do ensino médio, uma boa base é fundamental. É interessante conferir as provas de anos anteriores para se ter uma ideia do que é cobrado em cada vestibular, pois pode variar de faculdade para faculdade. De certo é que química, física e biologia são matérias que costumam ter maior peso, seguidas por matemática e português. Por isso, foco nessas matérias!





Agora é hora de colocar a mão na massa! Para começar a dar tudo de si nos estudos, é preciso primeiro um lugar calmo e exclusivo. Pode ser seu quarto, um cômodo mais afastado do resto da casa ou até mesmo uma biblioteca. O importante é que seja um local arejado e bem iluminado, afastado de distrações, que permita sua concentração. Por esse mesmo motivo, mantenha distância das redes sociais. Celular e computador devem ser usados somente para auxiliar você nos estudos! Certifique-se também de ter separado todo o material que precisa, como cadernos, livros e apostilas, antes de se sentar para estudar.





Prepare um cronograma de estudos para poder organizar sua rotina de estudos. Preencha seu tempo disponível para estudos, de modo a distribuir bem as matérias, mas tente priorizar aquelas que você tem mais dificuldade. Há muito material de apoio e reforço na internet; portanto, não hesite em usá-los!





Dê bastante atenção também para a redação, pois ela tem muito peso nos vestibulares. Organize-se para fazer pelo menos uma por semana. De tempos em tempos, revise seu material e procure refazer provas anteriores. O site do INEP permite que você busque por provas antigas do ENEM, o que pode ser de grande valia para seus estudos. Aqui, o importante é criar um hábito e seguir firme nele!





E, no final das contas, a rotina de estudos pode ser cansativa e desgastante. Por isso, não menospreze o descanso. Aliás, é no descanso que o cérebro retém as informações. Além disso, alimentar-se bem e ter momentos de lazer são pontos importantes para manter a saúde do corpo e da mente. Afinal, não adianta depois de tanto esforço pagar com a própria saúde, não é mesmo?





Descansar ajudará você a manter-se determinado e descansado para a maratona de estudos, visando aquela faculdade de medicina em João Pessoa, São Paulo ou Paraná que você sonha em entrar! E tenha certeza que, seguindo essas dicas e dedicando-se com afinco, você terá muito mais chances de alcançar seus objetivos!