Como dar mais amplitude para os ambientes pequenos?

A decoração de um espaço não é uma tarefa simples como se pensa, tanto é que os especialistas realizam um estudo do ambiente e simulam as melhores formas de composição dos objetos, revestimentos, cores, texturas, estampas… Enfim, cada detalhe que fará parte do local e que o deixará mais harmonioso e confortável, independentemente de sua área e sua finalidade comercial ou residencial.

O grande desafio para deixar um espaço pequeno prático, funcional e agradável é seguir algumas dicas; entre elas, o cuidado com o piso, que, diferentemente de ambientes espaçosos, utiliza cores quentes e escuras, assim como a cor das paredes e os demais objetos de decoração. Estas cores como café, marrom, caramelo e preto absorvem a luz natural e dão a sensação de um menor espaço e mais aconchegante.

Em espaços menores, a recomendação é o uso de cores claras, já que estas proporcionam a sensação de um ambiente maior e ampliam o efeito da luz natural. Sem contar que a mudança das cores remete à ideia de renovação do ambiente, por isso é fundamental combiná-las adequadamente. Pintar as paredes e o teto com tons claros favorece a impressão de dimensões amplas.





Outra sugestão é a criação de espaços conjugados; um exemplo é unir a sala e a cozinha com a colocação de móveis para determinar um local do outro, como também a colocação estratégica de espelhos, a fim de tornar o local mais amplo, funcional e estiloso. A colocação de objetos afetivos também favorece a decoração destes espaços, mas sempre com o cuidado de não terem tamanhos e cores considerados exagerados; enfim, é preciso ter o bom senso em manter a harmonização.





A colocação de piso com cores claras e com a largura estreita das tábuas faz com que o espaço pareça maior, inclusive, se as mesmas forem colocadas com as linhas voltadas da porta de entrada para o ambiente, a percepção de um maior espaço se intensifica. O ideal é que a escolha da cor seja utilizada em todos os cômodos do imóvel, para que os demais objetos decorativos possam se harmonizar.

Tenha também um cuidado muito especial na escolha dos rodapés, que podem ser da mesma cor do piso laminado ou das portas e dos batentes, valorizando ainda mais o ambiente. Enfim, procure sempre consultar especialistas, e faça as simulações necessárias para que o seu espaço considerado pequeno torne-se um local aconchegante e agradável para todos.