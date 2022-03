Como montar um kit de primeiros socorros e armazenar medicamentos de forma correta

As principais dicas são: procurar orientação médica para os medicamentos e o tratamento adequado, ler a bula para o armazenamento adequado e tomar algumas precauções para que crianças não tenham acesso ao kit, além de ter em mente que o armazenamento deve ser pensado para os casos de emergência.

A farmacêutica Francielle Mathias, da Consulta Remédios, explica que revisar periodicamente o que está guardado também é importante. "As pessoas acabam esquecendo os itens no armário e, na hora de utilizá-los, nem sempre lembram de conferir a validade. Consumir qualquer medicamento vencido pode trazer riscos para a saúde. Isso vale tanto para o kit de primeiros socorros quanto para os medicamentos de algum tratamento que esteja em andamento", atenta.

Automedicação e exageros exigem atenção







Outro ponto que merece atenção é a automedicação, principalmente em casos de sintomas contínuos e repetitivos. "Os riscos da automedicação vão além do agravamento da doença. Os sintomas podem ser mascarados e, ao procurar atendimento, o caso pode ser irreversível, levando até mesmo à morte. Por isso é tão importante ir ao médico presencialmente ou agendar uma teleconsulta tão logo apareça algum sintoma fora do comum. É preciso ter em mente que, em casa, o essencial é um kit de primeiros socorros. Qualquer medicamento só deve ser utilizado quando há orientação médica", explica a farmacêutica.





Após o tratamento, é possível que alguns medicamentos acabem sobrando já que não se pode comprá-los fracionados. Francielle comenta que, nestes casos, o melhor a fazer é o descarte correto. "Armazenar sobras de remédios não é recomendado. Vale lembrar que aquela sobra acontece após terminar o tratamento com uma dose determinada pelo médico. Por isso, o ideal é levar o que sobrou para descarte em uma drogaria ou farmácia. Jamais jogue no lixo comum. Além do risco de contaminar o solo, eles podem ser consumidos por animais ou pessoas desinformadas."