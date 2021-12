Companhias já cancelaram mais de 2.000 na véspera do Natal, diz FlightAware

Companhias aéreas de todo o mundo cancelaram mais de 2.000 voos até o final da manhã desta sexta-feira (24), véspera do Natal, disse o site FlightAware, numa indicação de como a pandemia de Covid-19 está afetando as viagens de fim de ano.

O site mostrou que a partir das 10h20 (horário de Brasília), 2.028 voos ao redor do mundo haviam sido cancelados.

O aumento rápido de infecções causado pela ômicron, tem levado passageiros e companhias aéreas a reconsiderarem viagens. Na última quinta-feira (23), a Lufthansa anunciou que vai cancelar milhares de voos devido à propagação da nova variante do coronavírus.





"Constatamos uma importante queda das reservas entre meados de janeiro e fevereiro", portanto "devemos cancelar 33 mil voos, ou seja, cerca de 10% dos voos programados para este inverno [boreal]", informou Carsten Spohr, diretor-executivo da Lufthansa em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.





A companhia aérea alemã também anunciou que cancelaria voos intercontinentais devido ao adoecimento de muitos pilotos.

"As conexões transatlânticas para a América do Norte com destino a Boston, Houston e Washington estão afetadas, principalmente de 23 a 26 de dezembro, devido ao aumento do número de doentes" entre os pilotos, disse .





No entanto, o vínculo com a variante ômicron é especulativo, já que a Lufthansa disse não está a par do tipo de doença contraída pelos pilotos.





Na última quarta-feira (22), a escandinava SAS informou que uma quantidade maior do que o normal de funcionários doentes, devido à Covid-19, e as recomendações sanitárias associadas contribuíram para a recente onda de cancelamentos de voos da companhia.





Ao observar uma desaceleração das reservas, a Ryanair -maior companhia aérea europeia em relação a número de passageiros- alertou na quarta (22) à noite que seus prejuízos anuais seriam, provavelmente, o dobro do previsto, em função da nova variante.





A ACI Europa (Associação de Aeroportos Europeus), citando dados preliminares, calculou que o tráfego de passageiros diminuiu 20% nas instalações desde de 24 de novembro, quando a OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou ter identificado a ômicron. Ao mesmo tempo, o índice de ocupação dos aviões caiu de 66% para 54%.