Confira dicas de como evitar pelos encravados após a depilação

Os pelos encravados surgem devido ao excesso de queratina armazenado na epiderme, que impede que o pelo ultrapasse essa barreira, fazendo com que ele cresça paralelo à pele. Eles também podem inflamar e isso ocorre quando há passagem de bactérias, fazendo com que apareçam as foliculites (inflamação do folículo piloso).

“É muito comum o encravamento dos pelos após procedimentos de depilação. Isso acontece porque alguns fios encontram dificuldade para romper a camada da pele e crescer normalmente. A boa notícia é que, com alguns cuidados, é possível evitar essa reação indesejada”, explica Regina Jordão, fundadora e CEO da rede de franquias Pello Menos, pioneira nos serviços de depilação à cera indolor e sem hora marcada no Brasil.

Para entender sobre o surgimento dos pelos encravados, é importante conhecer as três fases deste processo: a primeira é quando ainda está embaixo da pele; a segunda é quando o pelo inflama, provocando inchaço, vermelhidão e o surgimento de uma secreção; e a última fase é o momento em que ele vira um cisto e, com isso, deixa a região da pele dolorida. Pensando em auxiliar mulheres na prevenção desse incômodo, a especialista listou quatro dicas, confira: