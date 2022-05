Confira dicas para driblar a azia durante a gravidez

A azia é um problema que impacta muito no bem-estar das grávidas. Aquela queimação no estômago é um martírio para muitas gestantes. Aliás, a azia na gravidez é mais comum do que se imagina! Um estudo apontou que 8 em cada 10 das futuras mães sofrem com este problema.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Trata-se de um sintoma muito desagradável que causa dor, atrapalha a alimentação e até tira o sono. Ela acontece em função das mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher, além da própria anatomia do corpo, que passa por mudanças para acomodar um bebê em desenvolvimento.

Continua depois da publicidade





Para aliviar os sintomas, confira cinco dicas da ginecologista Erica Mantelli.





1. Mastigue bem os alimentos e evite ingerir líquidos durante as refeições;

Continua depois da publicidade

2. Depois de comer fique sentada por 30 minutos;

3. Evite roupas que apertam a barriga ou o estômago;

4. Tente diminuir o consumo de suco de frutas ácidas, como acerola, morango, laranja e limão;

5. Evite alimentos muito temperados, doces ou muito salgados.





Porém, se a azia afetar sua qualidade de vida durante a gestação, converse com seu médico. Em alguns casos, é necessário administrar algum medicamento como forma de reduzir a azia. Mas nunca faça automedicação.