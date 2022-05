Confira dicas para ter uma noite de sono melhor

Apesar alguns saberem o que precisa ser feito para melhorar a qualidade do sono, 66% dos brasileiros apresentam dificuldade para dormir, de acordo com recente pesquisa realizada pelo Instituto do Sono.

A BF Colchões, empresa que atua no ramo de colchões desde 1968, preparou 7 dicas para ter uma noite reparadora. “A rotina de higiene do sono começa, no mínimo, duas horas antes de se deitar. É preciso fazer um detox dos aparelhos eletrônicos, deixando-os mais longe possível. Ajuda muito consumir alimentos leves, tomar um banho quente e relaxante e, claro, ter o colchão ideal para seu biotipo, junto com travesseiros e roupas de cama que ofereçam conforto e bem-estar”, explica Vanessa Ferraz, Head de E-commerce e Marketplace da BF Colchões.

A falta de sono ou a dificuldade para dormir interferem diretamente na qualidade de vida. Noites mal dormidas diminuem a capacidade de concentração durante o dia e pode resultar em alterações no humor. Além disso, quando a má qualidade do sono se torna frequente, pode alterar o apetite, ter problemas de saúde como estresse, ansiedade e o desenvolvimento de falhas da memória.