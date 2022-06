Confira essa lista de brincadeiras de festa junina para esquentar e divertir neste inverno

Junto com o inverno, se aproxima a temporada das festas juninas, ocasião que, além dos quitutes e danças típicas, traz uma oportunidade para estimular o brincar. Afinal, são várias as opções de brincadeiras juninas que podem desenvolver o raciocínio, a linguagem, a autoestima e a coordenação motora. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

As atividades lúdicas e brincadeiras desempenham um papel importante no desenvolvimento infantil. Segundo Suellen Sena, professora de Educação Física do Colégio Marista Santa Maria, "as crianças precisam relacionar-se de forma intensa com o outro e com o ambiente. Precisam criar vínculos. A partir disso, ela conhece suas singularidades e prepara-se para ampliar seu olhar sobre o mundo".

A brincadeira tem seu caráter de lazer, mas é também essencial para a saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 78% das crianças brasileiras não se movimentam o suficiente. O esperado é que os pequenos tenham ao menos uma hora de atividade física por dia.

Engajar as crianças em brincadeiras juninas que envolvem atividades físicas é, além de saudável, uma oportunidade para desenvolver a agilidade, a coordenação motora, noções espaciais e ritmo.

Confira 7 brincadeiras juninas para aproveitar neste inverno:



Dança da laranja

Jogo das argolas

Corrida do saco

Carrinho de mão

Cabo de guerra

Corrida do ovo

Corrida de três pernas