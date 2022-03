Confira estratégias para perder peso após os 50 anos

Se perder peso parece que ficou mais difícil com o passar dos anos, saiba que você não está só. Com o avanço da idade, é natural que o organismo perca massa muscular mais facilmente, diminuindo o gasto energético diário. A desaceleração associada a hábitos inadequados, influencia o resultado na balança.

Contudo, com algumas mudanças, é possível entrar em forma com saúde em qualquer etapa da vida. Há 35 anos à frente da Emagrecentro, rede especializada em emagrecimento saudável e tratamentos estéticos com mais de 250 unidades, o médico Edson Ramuth separou as principais estratégias para obter resultados positivos.

Nada de receitas milagrosas





Durante o processo de emagrecimento, é comum receber dicas e receitas milagrosas de outras pessoas. Algumas são inofensivas e podem ajudar, mas nada de automedicação, mesmo que seja natural. “Uma dica que funciona é ‘descascar mais alimentos e abrir menos pacotes’, já que a alimentação real, sem alimentos processados e ultraprocessados, é a base de qualquer processo de emagrecimento que leve em conta a saúde”, explica Edson Ramuth.

Cuidado com as calorias líquidas





Além de focar no que está no prato, é preciso olhar o que está no copo. Algumas bebidas, sobretudo refrigerantes e drinks alcoólicos, podem agregar carboidratos e calorias extras que tendem a sabotar os resultados sem, necessariamente, agregar nutrientes e fibras que dariam mais saciedade, por exemplo.





Busque um programa





Perder peso não precisa ser um processo solitário. Os programas de emagrecimento ajudam a manter a motivação porque combinam uma equipe de profissionais com outras pessoas passando pelos mesmos desafios. Mas, atenção, é preciso buscar profissionais habilitados: “Para ter ideia, o método que desenvolvi, de quatro fases, foi baseado em mais de 100 trabalhos científicos. Nossa metodologia leva, no mínimo, cinco semanas de acompanhamento com check-ups semanais. É uma mudança de vida e, por isso, é preciso buscar locais com respaldo para evitar danos à saúde”, explica o fundador.





Mova-se!





Por que não aproveitar a mudança de hábitos para começar um novo esporte ou aprender a dançar depois dos 50? O fato é que sair do sedentarismo não é apenas um aliado para perder peso, mas para a longevidade. Incluir a musculação também é uma boa pedida para ajudar no ganho de massa muscular e massa óssea. A longo prazo, adotar uma rotina saudável em qualquer idade é um bônus para a qualidade de vida.