Confira quatro dicas para potencializar seu treino sem aumentar cargas

Confira 4 dicas práticas para dar um upgrade no treino sem precisar aumentar as cargas:

Sem polêmicas, última fase da consulta do papa a católicos começa esvaziada

Eleições 2024: eleitor precisa baixar app do e-Título até este sábado

O especialista em fisiologia do exercíco e fundador da plataforma de treinos Onbody, Felipe Kutianski, conta que há uma série de variáveis que podem ser manipuladas para aumentar a intensidade e a eficiência dos exercícios antes de pensar no aumento da carga.

Para evoluir nos treinos o aumento de carga dos aparelhos não é a única solução, já que existem diversas estratégias que podem ser adotadas para otimizar o desempenho físico e promover ganhos de força e hipertrofia sem necessariamente sobrecarregar o corpo com pesos mais pesados.

Aumente a amplitude dos movimentos

"Trabalhar com uma maior amplitude também ajuda a desenvolver a mobilidade articular, otimizando o desempenho em exercícios complexos e explorando hipertrofia longitudinal das fibras", conta.

Felipe explica que movimentos com maior amplitude estimulam as fibras musculares por completo, o que proporciona ganhos significativos tanto na força quanto na resistência.

Controle a velocidade dos exercícios





O especialista ainda recomenda focar na fase excêntrica do movimento, ou seja, a fase de "franagem" do peso, para promover um maios estresse mecânico e metabólico no músculo, resultando em melhores adaptações sem precisar adicionar mais carga.

Publicidade





"Controlar essa fase por cerca de 3 segundos já aumenta significativamente o tempo sob tensão do músculo, um fator determinante para a hipertrofia", acrescenta.