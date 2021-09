Conheça a história de Nossa Senhora das Dores e seus sofrimentos

Símbolo de fé de muitos cristãos, nesta quarta-feira (15), é celebrado o dia de Nossa Senhora das Dores, a Mãe Dolorosa. A veneração à santa teve início no século XIII, pela Ordem dos Servos de Maria, homenageando as sete dores que a mãe de Cristo sentiu.

Na bíblia, os religiosos descrevem que a primeira dor da santíssima aconteceu quando Simeão profetizou que Cristo seria a salvação de muitos, mas também serviria para ruína de outros.

A segunda dor relatada nos escritos foi quando o Rei Herodes tentou matar seu filho, logo após seu nascimento, e assim tiveram que fugir do Egito. A ordem era de acabar com a vida de todos os primogênitos.





Em seguida, há a perda do menino Jesus, culpando-se por alguma negligência em seu papel de mãe. Durante uma viagem, Maria e José não perceberam que o menino havia ficado em Jerusalém em vez de retornar a Nazaré. O reencontro aconteceu apenas três dias depois.

A quarta dor é o encontro do filho com a santíssima no caminho da crucificação, momento em que percebe as crueldades que ele estava sofrendo.





A quinta dor aconteceu aos pés da cruz. Nossa Senhora assistiu seu filho agoniar em dor por três horas, até a sua morte.





A próxima descrita na bíblia é quando dois de seus discípulos, José e Nicodemos, tiram Jesus da cruz e o colocam no colo da mãe.





A sétima e última dor acontece em sua última despedida a seu filho. Nesta passagem, a Mãe Dolorosa quis acompanhar os discípulos que levaram Jesus morto à sepultura, acomodando-o com as próprias mãos.





Assim, em referência à história, Nossa Senhora das Dores é representada com um semblante de dor e sofrimento, tendo sete espadas ferindo seu imaculado coração. Uma das esculturas mais famosas, a Pietà, representa a mãe segurando Jesus morto nos braços, depois de seu corpo ser descido da Cruz