Conheça a história de São Cosme e Damião e a origem da tradição de distribuir doces às crianças

Ao falar de São Cosme e Damião, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é da tradição de distribuir doces às crianças no dia 27 de setembro. O que muitos não sabem é de onde vem este costume e qual a histórias por trás dos santos.

Os nobres gêmeos nasceram na cidade de Egéia, na Arábia, por volta do ano 260 e, desde pequenos, foram ensinados a seguir os costumes cristãos. Quando mais velhos, estudaram medicina e ficaram conhecidos pela caridade com seus pacientes, uma vez que não aceitavam pagamento por tratar dos enfermos.

Como médicos, decidiram aplicar a fé em seus pacientes e pregar a palavra de Deus, através da caridade, do amor e da competência, pois queriam curar as pessoas no corpo e alma. Foi em virtude da crença de São Cosme e Damião que o imperador romano Diocleciano perseguiu e prendeu os irmãos, por serem considerados inimigos dos deuses e acusados de usar feitiçarias e meios diabólicos para disfarçar as curas.





São Cosme e Damião negaram as acusações, mas foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Os carrascos de Diocleciano não conseguiram concluir o trabalho e o magistrado ordenou que os gêmeos fossem queimados em praça pública. A bíblia diz que a fé dos irmãos era tanta que o fogo não os atingiu. Os carrascos ainda tentaram afogar os santos, mas não obtiveram sucesso. Por fim, a mando do magistrado, os torturadores cortaram suas cabeças.

Diante da fé de São Cosme e Damião, a Igreja Católica os considera padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina.