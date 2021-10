Conheça a oração para a Santa Teresa de Ávila, a Doutora da Igreja

Aos 20 anos, a religiosa contrariou as vontades do pai e fugiu para o Convento Carmelita de Encarnacíon, em Ávila. Depois de 25 anos servindo ao local, Santa Teresa de Ávila recebe a permissão para fundar novas casas. Dali partiu para todas as direções da Espanha, criando novos Carmelos e reformando os antigos.

Reforma na Ordem das Carmelitas Descalças



Com a fundação do novo mosteiro, o Papa Clemente VIII separou a ordem das carmelitas descalças, que usavam roupas rasgadas e sandálias ao invés de sapatos, das carmelitas calçadas, ordem a que pertenciam.

Oração







“Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança até alcançarmos aquilo que necessitamos.”





*Com informações de Canção Nova e Cruz Terra Santa





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg