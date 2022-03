Conheça dicas para evitar o efeito sanfona

As pessoas fazem dietas e regulam a alimentação, porém não entendem porque vivem no vai e vem do corpo. Por isso, especialista mostra quais são as práticas para tocar os acordes certos do seu organismo.



Emagrecer pode até ser uma tarefa fácil, mas manter o peso ideal é um dos maiores desafios. Por isso, Gabriel Almeida, médico e especialista em emagrecimento e qualidade de vida há 11 anos, revela alguns segredos em sua obra Efeito Sanfona – as verdades da ciência (e da prática) para um emagrecimento saudável, publicada pela Vital.

Segundo o especialista, o principal ponto a considerar são expectativas e práticas dentro da realidade de cada um. Dietas mirabolantes, extremistas, que fogem do seu cotidiano natural, não vão surtir o efeito esperado, afinal, sair deste contexto é muito mais fácil, pois não faz parte da natureza da pessoa.





Portanto, para evitar de uma vez por todas o famoso efeito sanfona, seguem cinco segredos abordados pelo médico.





1. Entenda os mecanismos que levam você a ter apetite exagerado, como o estresse e ansiedade. Uma ótima dica é evitar se colocar neste lugar. Quando você consegue entender a causa, o processo para a cura fica mais fácil.

2. A base da sua alimentação deve ser composta por produtos orgânicos, consumidos in natura. Isso vai ajudar a ter uma microbiota saudável, o que gera um organismo mais forte e menos suscetível ao efeito sanfona.

3. Açúcar, o doce veneno. Evite! O açúcar causa o mau funcionamento da leptina, que controla o sistema regulador da fome e da saciedade e o sistema de recompensas, relacionado à sensação de prazer que a comida provoca no cérebro.

4. Carboidratos: sim, eles podem ser consumidos, você sabia? Desde que prefira nas versões integrais. Por não serem tão processados quanto suas versões brancas ou refinadas (como o arroz branco), são ótimas fontes de energia e fornecedores de fibras, vitaminas e minerais para o corpo.

5. Um grande fator responsável por esse efeito sanfona com aumento do peso é que, quando os indivíduos perdem peso, perdem tanto gordura quanto massa muscular. Agora, quando ganham peso, acabam ganhando praticamente tudo em gordura.

Em Efeito Sanfona – as verdades da ciência (e da prática) para um emagrecimento saudável, o especialista Gabriel Almeida deixa claro que, para perder peso sem ficar no vai e vem, é necessário se atentar a cada acorde do corpo, e compor notas firmes e duradouras.