Conheça qual será o orixá regente de 2022

2021 está acabando e inicia a ansiedade em saber o que 2022 vai trazer. Com isso, muitas pessoas recorrem às previsões, tarô e demais as formas de tentar ter um “spoiler” do que vai ocorrer no próximo ano. Para mostrar um caminho, a cigana Kélida Marques comenta sobre os orixás que vão reger 2022 e quais as previsões para os próximos 12 meses.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os orixás são sincretizados com as forças da natureza, assim, entender a regência da força mais atuante direciona em como agir em determinadas situações e faz entender o motivo pelo qual alguns ciclos são mais propícios e outros mais desfavoráveis.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“O orixá regente do ano na espiritualidade pode ter sua previsão de diferentes formas: algumas casas anunciam essa força de acordo com o guia chefe que dirige os trabalhos, outras através de jogos e consultas oraculares do sacerdote desincorporado. Enquanto outras, fazem previsões voltadas mais para astrologia e numerologia. Não há certo e errado, apenas caminhos diferentes”, explica.





Para 2022, a cigana discorre sobre a regência de Ibeji com Iemanjá e influência de Oxumarê.





Ibeji: “Indica a contradição, os opostos que caminham juntos. Esse orixá é formado a partir de duas entidades distintas que coexistem, respeitando o princípio básico da dualidade, ou seja, mostram que todas as coisas possuem dois lados, independente da situação”, explica.

Continua depois da publicidade





Iemanjá: “Considerada a mãe de todos os adultos e a mãe dos orixás, é ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar. Também é considerada como a “Afrodite brasileira”, é para ela que os apaixonados recorrem em casos de desafetos amorosos”





Oxumarê: “Ele mora no céu e viaja através do arco-íris para a Terra. Representa a fortuna, abundância, prosperidade e riqueza que são realizações importantes para o seu povo. Oxumarê é o caminho da felicidade e ele, e outros Orixás podem de ajudar em qualquer que seja o assunto que necessita”, finaliza.





Sobre os significados e previsões que essas entidades irão trazer para 2022, a cigana releva que o próximo ano será muito marcante, é o momento de ir atrás de conquistas. “Nada de ficar parado, de se acomodar”.





Ter um ano regido por Ibeji é muito emblemático, afinal, é como um renascimento no meio de todo caos que vai se acalmando. “Falando especificamente das previsões, a entidade regente de 2022 irá trazer a felicidade para nossos corações e mostrar o mundo com o olhar de uma criança, um olhar curioso, de encantamento e como isso será necessário para esse novo ano? Olha, é um novo momento que irá nos surpreender, um encontro consigo mesmo. Transbordando entusiasmo, esperança e muita vida, um ano com muita vitalidade”, conclui.