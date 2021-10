Cristal de Quartzo: o curinga energético para todas as horas

Na terapia com cristais, o cristal de quartzo é indicado para fortalecer a sensação de bem-estar, purificando e filtrando energias de ambientes e pessoas. Suas ações se concentram na circulação de forças, sejam elas mentais, físicas e espirituais.



O cristal de quartzo é o queridinho entre os iniciantes e veteranos na terapia com cristais. Do uso em casa até como acessório de beleza, o cristal de quartzo harmoniza estética e energeticamente com o seu entorno. Isso se deve não apenas ao encanto do quartzo, que sendo delicado, conversa facilmente com os elementos externos, mas também por conta da sua ampla versatilidade. Sendo assim, o carisma proveniente da pedra afeta a percepção sensorial de quem o utiliza com sabedoria: principalmente porque ele é, além de tudo, um ótimo condutor energético. Em outras palavras, suas ações terão ênfase na circulação de forças, sejam elas mentais, físicas e espirituais. Ou seja, na prática, ele é indicado para amplificar a potência base do bem-estar. Confira abaixo as aplicações do mineral!





Cristal de quartzo, um grande aliado contra o estresse

É óbvio que a vida moderna é agitada, e por causa disso, a nossa atenção se divide em inúmeras tarefas ao mesmo tempo. Assim como a maioria das pessoas na mesma situação, você já deve ter sido vítima da síndrome de burnout e está na busca por dicas para evitar ou aliviar os sintomas desse tipo de estresse. É natural que, com a agitação da rotina contemporânea, a saúde do corpo se comprometa, afetando também a nossa saúde mental e disposição geral.





Se você sente um descompasso em todas as áreas da sua vida, talvez a utilização desta pedra deva ser considerada. Ela funciona principalmente como um regulador das forças externas e internas, e por trazer o simbolismo da suavidade e parcimônia, o cristal carrega consigo os princípios regentes do lar, da família e do equilíbrio entre os seres vivos. Para quem quer recobrar o ânimo e dispensar as dores de cabeça, não deixe de experimentar adicionar o cristal de quartzo na rotina com as seguintes dicas:





Primeiramente, é necessário saber que esse tipo de mineral se relaciona com a purificação do ambiente em que ele é preparado para estar — seja ele o lar ou o próprio corpo, como é o caso dos acessórios pessoais. Portanto, é um convite à criatividade, bem como propicia maior energia e disposição nas tarefas de casa ou profissionais e melhor execução de atividades espirituais, sendo um excelente aliado aos adeptos da meditação e práticas que exigem concentração profunda.





Por consequência, outros benefícios despertam dos primeiros, e a sua utilização tornou-se muito popular no auxílio aos casos de insônia, mau olhado e inveja, processos terapêuticos da cura através do perdão de memórias negativas.





Em termos gerais, sua combinação de diversos benefícios advindos das medicinas naturais acarretam outras conquistas com o uso contínuo do cristal, e não pense que mesmo quando o equilíbrio for atingido ela poderá ser dispensada! Sua utilização vai além das conquistas, mas também da manutenção destes auxílios e da paz interior. Mesmo em situações conturbadas, típicas do cotidiano moderno, você poderá sentir que a presença do quartzo trará um certo descongestionamento de ideias, fazendo com que algumas ansiedades insistentes e pensamentos intrusivos desapareçam com mais facilidade do que antes.

Sem mais delongas, veja na prática como utilizar o cristal de quartzo para obter o máximo de seus benefícios!





Usos e benefícios do cristal de quartzo





Assim como os outros tipos de pedras semi-preciosas, os cristais podem ser utilizados como objetos importantes em ambientes espirituais, com a versatilidade de conferirem um detalhe especial à decoração. De preferência, deve ser preparado um ambiente exclusivamente para as atividades espirituais, com o suporte de imagens e itens religiosos de sua escolha. Para isso, é importante reservar um local organizado, sem a interferência de outros elementos que evoquem outro tipo de prática, como por exemplo, chaves de carro ou da casa, instrumentos de trabalho, telefones ou até controles de televisão.





Por outro lado, se o objetivo é evocar uma ação mais pessoal e ficar em contato com a espiritualidade também fora de casa, os cristais podem ser utilizados como pingentes, brincos, chaveiros, ou até mesmo colocados em algum compartimento da bolsa. Entretanto, é importante ter em mente a importância desse material, e não fazer dele apenas um objetivo decorativo ou esquecer-se da presença deles, mas sim, conectar-se com ele através de orações e meditações, e também não se esqueça de realizar limpezas frequentes.