Cultura: trabalhadores fazem a diferença nos bastidores

Há muito trabalho por trás das câmeras, palco e cenário. O antes, durante e o depois de uma apresentação e todos os profissionais comprometidos - em seus papéis distintos - atuam nos bastidores para que o resultado para o público seja completo.





O diretor, os músicos que fazem a trilha sonora, os produtores são alguns dos profissionais especializados e que estão no mercado de trabalho doando o seu talento no meio artístico e, para o público em geral, não são tão conhecidos. Entretanto, no meio, constroem a sua história, seus nomes são respeitados, tornam-se referência e persistem na arte, muitas vezes, tendo a paixão como principal combustíveis.

A maquiadora londrinense Evelise Chaiben já trabalhou em 25 filmes. No curta "Jardim Tokio", de Rodrigo Grota, "Mr. H", de Bernard Payen, o longa metragem "Laura", de Jonathan Murphy, a minissérie "Brincando com a Ciência", de Roberta Takamatsuo, e o curta "O Retrato", de Jaqueline Seglin - só para citar alguns.





Como toda menina vaidosa, gostava de brincar de maquiagem, mas ela se apaixonou mesmo quando aprendeu a maquiar para as apresentações do show "Aplause" de patiação artística. Muito prestigiada no meio cultural, assina a maquiagem do curta "Na estrada para California", de Louisa Sauvignon, o curta "Sob o Céu de Londrina", de Adriano Garib e o filme "Estação Caipira", de Luís Mioto.

Segundo Chaiben, a maquiagem para produção cultural e áudio visual não é muito diferente da maquiagem social e para festas. "No entanto, exige especialização, que inclui conceitos de design e comunicação visual, elementos estéticos da fotografia e pesquisa em tecnologia de produto. O profissional também precisa saber se portar nos bastidores e entender a dinâmica de um Set de filmagens", observa.





Para todo trabalho audiovisual, cultural ou publicitário, a maquiadora relata que existem reuniões, briefing e testes. "Preciso de informações básicas como qual a iluminação que será utilizada; a lente que o diretor de fotografia irá usar; a textura/ tratamento/ proposta estética do filme; as condições de temperatura (se vai ser ambiente externo ou estúdio), a cartela de cores da cena/ cenário, personagem, anúncio, figurino, o tipo de pele do ator e textura que os diretores querem e como será a questão da continuidade", lista.





