Descubra como será 2024 segundo a sensitividade, astrologia, tarô, búzios e dominomancia

Se você adora saber o que os astros revelam para o próximo ano, prepare-se! Um especialista nas artes esotéricas revela as previsões para 2024 segundo a sensitividade, astrologia, tarot, jogo de búzios e dominomancia. E confira ainda dicas para a hora da virada.







Astrologia mundial: 2024 é ano de Saturno

Para a astrologia, 2024 será um ano regido por Saturno, o planeta das limitações e do trabalho árduo. E isso pode assustar. Tanto é que os astrólogos antigos o consideravam o “grande maléfico” do zodíaco. Esse astro desafia em algum nível, mas tem o lado positivo.





“Saturno é como um pai bem rígido, que não quer saber de desculpas. Então, 2024 é a hora de puxar as mangas, parar de adiar os planos e entrar em ação de maneira ordenada e segura”, diz Denny, terapeuta sensitivo e astrólogo do site meuastro.com.br.

Mas atenção: ele faz uma ressalva e explica que Saturno só entra em cena a partir do final do primeiro trimestre de 2024. O que não é motivo para preguiça ou procrastinação. Até lá, está em vigência a vibração da Lua, regente de 2023.





“O ano astrológico se inicia no dia 20 de março, a partir das 6h10m, horário de Brasília. Se você tem algo que vem sendo adiado, essa seria a data-limite para você entrar em ação. Do contrário, as coisas poderão se complicar”, destaca.

O astrólogo garante que, em 2024 o mundo precisará se acostumar com uma força caótica, que muda as coisas de lugar, altera estruturas e nos desestabiliza, no entanto, nem sempre é maligna.





“A natureza às vezes se utiliza do caos para trazer mensagens para o ser humano. E isso é um movimento natural, que nem sempre é entendido pela nossa mente cartesiana. Precisaremos olhar para a saúde e proteção de mulheres e crianças em 2024 e honrar nossa raiz humana e universal”.

Astrologia para o Brasil





Denny Meu Astro garante que 2024 é um ano que reserva recompensas para as pessoas que trabalham, se dedicam com paciência e sem reclamar. “Não é um ano de rapidez para projetos, mas sentiremos os dias, meses e semanas passando rapidamente. Se a pessoa não estiver construindo seus sonhos, pode ter a sensação de que perdeu um tempo precioso”, frisa.

No próximo ano, a lua traz um vento de mudança para o mapa astral do Brasil, e a necessidade de ter um planejamento sólido. Além disso, faz com que as necessidades materiais comecem a ser mais importantes. As pessoas estarão fazendo um grande balanço do que foi vivido até agora.





O lado positivo é que há a possibilidade de expandir, abrir horizontes, ir além das “bolhas”. E isso será altamente recomendável. O esotérico garante que toda a pessoa que quiser se fechar, evitar o contato, poderá perder oportunidades. O lema de 2024 é expandir conscientemente, de forma equilibrada.

Será um ano para quem trabalha nos bastidores, por trás da cena. Quem conseguir crescer de maneira mais discreta, levará vantagens. “Saturno é um planeta de resultados e não muito de celebração. É importante ser, antes de ter”, revela.





Durante o ano, será preciso investir em uma comunicação respeitosa, já que há a tendência a problemas com vizinhos e parentes próximos. Dificuldades de comunicação e problemas nos transportes ainda estão previstos.

Nível individual





Ano positivo para mudanças, alterações de postura e de aparência. Quem se dedicar, poderá mudar o que não gosta na própria personalidade, no entanto, isso não poderá ser feito de maneira irresponsável ou impulsiva. “As mudanças gradativas, pensadas serão beneficiadas, já que é importante implementar modificações que sejam sustentáveis a médio e longo prazo”, afirma o profissional.





Espiritualidade e religião





2024 mostrará líderes religiosos em plena mudança usando de outras formas e métodos para divulgar mensagens e doutrinas. Por outro lado, as pessoas estarão mais desconfiadas, menos crédulas. E precisarão de provas para acreditar ou seguir uma filosofia. Infelizmente ainda veremos muita intolerância religiosa e crimes de ódio.





“O ano representará um novo momento e um reposicionamento dos setores religiosos. já que Saturno rege os líderes e ele está em um signo de espiritualidade, que é Peixes”, detalha.





Amor e relacionamentos





Ele garante que casais improváveis serão formados e muitos questionarão parceiros e cônjuges. “2024 promete uma maior irritação com os hábitos do companheiro e uma vontade de experimentar novas formas de se relacionar”, é como se as pessoas estivessem com menos paciência de tentar reacender as chamas”.





Pontos positivos





O ano pode ser muito positivo para quem quiser se aperfeiçoar na área profissional. Será necessário expandir-se por meio do esforço, da disciplina e da paciência. Muito bom para quem se decidir por continuar estudos tanto de nível médio, técnico, quanto de nível superior.





Dinheiro e finanças





Haverá novas possibilidades de ganhos, que não serão fáceis. O brasileiro precisará manter gastos sob controle, mesmo que aparente uma certa calmaria. Pessoas que se planejarem financeiramente poderão ter mais sucesso em 2024.





Porém, será preciso ter cuidado com excesso de dívidas, gastos desnecessários e às finanças dos casais ou sócios. Em 2024, será preciso se melhorar, já que Saturno é o senhor do carma, do destino.





Desta maneira, será preciso reservar um pouco de dinheiro para investir na área da saúde, principalmente mental e emocional, além de espiritualidade. “Não adianta apenas comprar uma casa, um carro e continuar a sentir-se infeliz, incompleto. O ano pede que se invista na pessoa, no autodesenvolvimento, no alinhamento energético”, explica.





Família





Haverá maior dificuldade de entendimento nas casas e o aumento do uso de entorpecentes, como álcool e outras drogas. Será preciso muito equilíbrio para não discutir com parentes mais próximos. Cuidado ao assinar documentos e situações confusas. Questões que envolvam imóveis, heranças, papeis e documentos estarão na pauta.





Trabalho





Riscos de paralisações, manifestações em busca de melhores condições de trabalho. Pode haver uma mudança brusca ou radical na legislação trabalhista. Algumas profissões deixarão de existir ou se tornarão desnecessárias.





Clima





Haverá tremores de terra e lavouras podem sofrer com situações extremas de clima, como tempestades e chuvas de granizo. Haverá uma superestimação de resultados no agronegócio. Saturno rege o tempo seco.





Saúde





O profissional adverte que todos os tipos de excessos precisarão ser evitados. Órgãos como fígado estarão mais frágeis, e o abuso de substâncias como álcool, fumo, cigarros eletrônicos, e remédios (automedicação) poderão ser problemas graves.





A área cardíaca, assim como as IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) precisarão de atenção. Além da saúde de órgãos como estômago e intestinos. Indigestão, úlcera, gastrite, além de problemas ligados aos dentes, ossos, pele, sistema nervoso e ansiedade/transtornos mentais.





“Algo bem contemporâneo é o aumento da nomofobia, que é o medo de ficar sem o aparelho celular ou outros aparatos tecnológicos e de acesso à internet. Precisaremos cuidar dessa dependência e do tempo que gastamos em redes sociais”, alerta.





Diversão e arte





O brasileiro precisará se reinventar, buscar novas formas de diversão e arte. Podem ocorrer reformas no setor cultural, cinema e teatro. Algumas instituições da área poderão fechar portas. Será preciso um posicionamento para prosseguir.





Política





Os acordos serão firmados na surdina, em privado. E há o risco de manobras e tentativas de golpes de todos os tipos. Ações coordenadas entre setores e partidos políticos poderão ser notícia em 2024. Nem tudo o que parece é. Uma série de mobilizações pode ocorrer, além da descoberta de atos ilícitos. Pode, ainda, haver agressão física entre membros de partidos políticos e representantes.





Casal presidencial





A saúde do casal presidencial Lula e Janja pede um pouco de atenção. A ano pede por acordos e viagens diplomáticas, deslocamentos. Haverá a necessidade de reavaliar questões ligadas à terra e ao agronegócio.





Economia





O ano promete mudanças na área econômica, que não darão resultados expressivos à primeira vista. A política terá um papel fundamental nessa área. Poderão ser adotadas algumas medidas impopulares.





Crescimento do feminicídio





O alerta é para o crescimento do crimes de feminicídio e crimes passionais de um modo geral. No entanto, a justiça estará mais focada em punir e criminosos terão menos chance de escapar das penalidades da lei. O sistema carcerário também será posto em cheque ou precisaremos discutir esse assunto.





“Como vejo a taxa de crimes passionais e feminicídio crescendo em 2024, o consumo de álcool também precisa ser discutido, já que existe uma co-relação entre agressões físicas e a dependência química”, comenta.





Refugiados





O Brasil continua um destino comum para refugiados ao redor do mundo. E será necessário ter cuidado com ameaças de todos os tipos. Pessoas que trabalham na área da saúde terão papel fundamental em 2024.





Causa LGBTQIAPN+





Como Saturno é um planeta que representa o conservadorismo, alguns assuntos ligados à minorias poderão sofrer um certo atraso ou um redirecionamento forçado em 2024. Algumas pautas poderão sofrer bloqueios ou atrasos temporários.





Os signos em 2024





Por ser um ano de Saturno, Capricórnio terá grandes chances de firmar relacionamentos, assim como Aquário. Já Escorpião ganha mais espiritualidade e sabedoria. Leão terá foco total na família. Áries, uma oportunidade de ganhar mais com uma atitude de paciência e humildade.





Câncer terá mais determinação e saberá sair dos conflitos de forma leve. Já Touro terá uma oportunidade de superar antigas mágoas e tomar atitudes práticas. Sagitário terá força para curar e superar questões ligadas à saúde. Será uma reavaliação.





Os homens do signo de Gêmeos terão algumas dificuldades de retomar o equilíbrio em 2024. Já Libra precisará redobrar a atenção para a área da saúde, principalmente das mulheres. Virgem poderá se ver às voltas com carmas, relações complexas do passado. Peixes vai estudar novas formas de sair daquilo que limita e o sol voltará a brilhar.





Sensitividade: em 2024 precisaremos de cautela e foco





DSegundo o astrólogo e terapeuta sensitivo, 2024 será um ano que vai exigir muita disciplina de todos. “Assim que eu comecei as previsões para 2024, eu tive uma grande sensação de sufocamento, de afogamento. Será o ano da prudência, razão e persistência. Caso contrário, seremos inundados pelos problemas”, pontua.





O astrólogo pede muita atenção durante as festas de final de ano, principalmente em relação a praias, piscinas e cachoeiras, já que existiria um alto risco de afogamentos e imprevistos. Além de prever o aumento das queimadas, enchentes e dos problemas trazidos pela baixa umidade do ar.





“Os problemas relacionados à respiração podem se agravar, além de problemas ligados à pele, osteoporose, artrite, artrose, dentes e calcificações. Precisaremos de um cuidado redobrado desde os primeiros dias de 2024. Quem não se cuidou nos últimos anos, pode ter surpresas não tão agradáveis”.





Previsões esotéricas





Outras artes divinatórias ganham espaço nesta época do ano. É o caso do Tarot, instrumento milenar de previsões que teria surgido no Egito. “2024 é regido pelo arcano 8, a Justiça, o que traz muitos desafios, inclusive a cobrança cármica, a necessidade de organizar nossa vida em todas as áreas”, frisa.





Tarot: Desafios de 2024





E isso pode influenciar o ano. “O oitavo arcano pede que sejamos equilibrados e racionais, mas nem sempre isso é possível. Principalmente, nas áreas afetiva e amorosa. O excesso dessa energia racional pode causar um esfriamento nas relações e o excesso de agressividade entre os casais”.





Como o próprio nome sugere, A Justiça é a carta do Tarô que rege processos judiciais, cobranças cármicas, problemas com documentos. E esses serão os assuntos mais influenciados pela energia anual. “assim como eu revelei em 2023, um dos desafios em 2024 será também equilibrar razão e emoção”.





Jogo de Búzios: Espiritualidade de 2024





Para algumas religiões de matrizes africanas, o Orixá regente do ano é determinado pelo dia da semana no qual começa. Em 2024 - que inicia em uma segunda-feira, teríamos a regência de Exu, Iansã e Obaluaiê. “Embora eu respeite esse método, prefiro pedir a resposta diretamente a Orunmilá, o regente do destino”, diz.





Conforme a leitura do jogo de búzios, Denny garante que o ano será regido por Oxalá, com influências de Exu e Ogum. E que o brasileiro precisará reservar um tempo para sua espiritualidade.





“Um dos 256 odús de Ifá revela que o ano será muito ruim para aquelas pessoas que estão sempre à procura de problemas. Mas será bom para quem mantiver a perseverança. Já que os problemas não poderão vencer essas pessoas. Mesmo assim, a organização interna e externa serão fundamentais”, diz.





Um dos grandes empecilhos para o equilíbrio será a descrença, a desconfiança. E o profissional dá outras dicas para ter mais sorte e axé. Será preciso honrar a figura do pai, seja vivo ou morto, já que a linhagem ancestral é uma das grandes forças que o ser humano possui.





Orixás regentes do ano de 2024





Para Denny, Exú é o grande fiscalizador dos orixás, um deus iorubá ligado à ordem e às regras. “Engana-se quem pensa que Exú é sinônimo de maldade ou caos. Pelo contrário, Exú é o princípio do respeito à vida em sociedade. Quem fizer algo de errado, será fiscalizado por ele”, ressalta.





Ogum - que pode ser comparado ao deus Marte - é um deus ligado à guerra e ao surgimento da Era do Ferro. “Para a religião tradicional iorubá, Ogum é o grande responsável pelo progresso humano, trazendo a forja, a mineração, a agricultura e as estradas de ferro. É um orixá popular e muito cultuado no Brasil e nos ajuda a colocar a vida nos trilhos”, fala.





Já Obatalá/Oxalá, é um deus ligado à cor branca, luz e paz. “No Brasil, Oxalá é associado ao arquétipo de paternidade, mas a simbologia na África é muito maior. Obatalá é um orixá da criatividade, do princípio gerador da vida. Ele pede por um comportamento cuidadoso, paciente e ético. Oxalá odeia fofocas e mentiras”, alerta.





Dominomancia: um ano para recomeçar do zero





A arte da adivinhação pelo dominó teria surgido na Índia há 3 milênios. “Os dominós revelam que o ano de 2024 traz oportunidades da chegada de novas pessoas em nossas vidas, mas pede atenção aos partos e nascimentos que poderão trazer complicações. Será um ano para começar do zero em várias áreas. Precisamos contar com a ajuda de pessoas externas ao nosso convívio, seja um terapeuta, sacerdote ou amigo”, afirma.





Dicas para a hora da virada





À meia-noite do dia 1º de janeiro, os regentes astrológicos de 2023 e 2024, Lua e Saturno, estarão em signos opostos, trazendo uma tendência à melancolia e à timidez, que poderão perdurar por todo o ano. Por isso, é importante equilibrar as energias desde os primeiros minutos do ano.





“A cor regente deste ano, por incrível que pareça, é o branco, que nos remete à paz e à potencialidade infinita por ser a soma de todas as outras cores. Os tons terrosos, entre o marrom e o laranja, também nos trazem a estabilidade prometida por Saturno”, finaliza.