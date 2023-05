Descubra qual seu propósito de vida com ajuda dos números

Com esse cálculo em mão é possível obter insights sobre quem somos, qual é o nosso propósito e como podemos evoluir espiritualmente. A numerologia espiritual também pode ser usada como uma ferramenta para orientação pessoal.

Segundo Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, a numerologia espiritual é uma prática que atribui significado e influência aos números em nossas vidas e na compreensão do universo. Ela combina elementos da numerologia, que é o estudo dos números e sua relação com as características individuais, com conceitos espirituais mais amplos. “A partir dos números que são revelados, a numerologia espiritual busca interpretar o significado por trás deles. Isso pode envolver a análise das características pessoais, desafios, oportunidades e propósitos da vida de uma pessoa” resume.

Numerologia do amor aponta tendência de relacionamento

Entenda como calcular o número seu número na espiritualidade







Na numerologia existem diferentes maneiras de se encontrar o seu número regente, entretanto, para descobrir o seu número espiritual a única coisa que precisa é a data de nascimento completa. Com isso, some todos os números de sua data de nascimento e o resultado será o seu número espiritual. Ou seja, se você nasceu no dia 25/08/1990, a conta fica: 2+5+0+8+1+9+9+0 = 34. Assim, você soma: 3+4= 7. Como resultado, o número espiritual é o 7.





Para te ajudar, Katrina Devilla, da iQuilíbrio explicou o significado espiritual de cada número, veja:

Número 1: Sem dúvida o início de tudo, o número 1 é visto como um símbolo de unidade; singularidade; início e liderança. Além disso, ele também representa tanto conexão com o divino, como a ligação entre todos os seres e a espiritualidade.





Números 2: Por mais que o número 2 seja relacionado com o equilíbrio, ele também representa dualidade; harmonia e cooperação. Da mesma forma, ele também exerce grande poder sobre nossos relacionamentos, e traz a ideia de que a iluminação espiritual só será conquistada com o equilíbrio entre as coisas (material e espiritual, mente e coração, energia masculina e feminina).

Número 3: Esse número está ligado à espiritualidade, o 3 é visto por muitos como um número sagrado. Assim, ele representa criação; expressão; expansão; alegria e comunicação. Além de sua importância na Santíssima Trindade, o número 3 está relacionado com a comunicação com a espiritualidade e a união entre corpo, mente e espírito.