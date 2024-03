'Dia da Felicidade': saiba como os chakras influenciam no humor e como equilibrá-los

O dia Internacional da Felicidade é comemorado em todo o mundo nesta quarta-feira (20). Uma data que leva a reflexão sobre o que realmente importa quando o assunto é qualidade de vida. Devido as agendas lotadas e responsabilidades diárias, a felicidade, por muitas vezes, fica em segundo plano. Mas você sabia que os nosso 7 chakras tem tudo a ver com isso? Os chakras são centros de energia localizados ao longo da coluna vertebral e cada um deles está associado a diferentes aspectos da saúde física, mental, emocional e espiritual. Para entender um pouco melhor essa relação, a terapeuta holística Mariana Tortella explica que é possível ser mais feliz trabalhando nossa energia e como os nossos chakras influenciam nisso.







Quando se trata de equilíbrio de chakras, é como se estivéssemos preparando o nosso terreno para o plantio e para a colheita. “Se você quer ser feliz, é a felicidade que você tem que plantar. Porém só é possível plantar e colher felicidade em um terreno fértil. E esse terreno fértil é a nossa energia. Então equilibrar os nossos chakras é preparar o terreno para depois você plantar aquilo que você quer colher”, ensina Tortella.

Chakra Básico





Tortella explica que o primeiro chakra fica localizado na base coluna e é chamado de chakra básico, ou vermelho. Ele está relacionado às questões da vida material, tais como a família, dinheiro, emprego, prosperidade, o lar, a ter uma segurança e alimento. “O chakra vermelho tem tudo a ver com a felicidade, pois uma pessoa que tem o chakra básico em desequilíbrio apresenta muitos bloqueios. Ela tem dificuldade de evoluir profissionalmente, financeiramente, tem dificuldade de correr atrás dos sonhos dela, ela está desconectada com essa energia material”, diz a terapeuta.

Chakra sacro





Logo acima do chakra básico tem o chakra sacro, de cor laranja, que fica um pouco abaixo do umbigo. Ele está relacionado a nossa capacidade criativa em todos os sentidos: criatividade para lidar com problemas, arrumar uma solução, começar algo novo, de colocar a mão na massa. “O chakra sacro é como se fosse a bateria do nosso celular. Então, quando ele está em desequilíbrio, a gente fica sem energia, procrastinando, sem vitalidade. Ele também está relacionado com os prazeres da vida, como estar vivo, trabalhar, em acordar, estar com a família, correr atrás dos seus sonhos, enfim”.

Uma pessoa que quer ser feliz, ela está buscando algo, mas se o chakra sacro dela está em desequilíbrio, ela não tem energia para buscar a felicidade, pois não sente prazer nas pequenas coisas como estar vivo e com saúde.





Chakra umbilical ou plexo solar

Esse chakra é amarelo como o sol, então é de muito brilho e luz. Ele está relacionado com a família, com os nossos relacionamentos e com as nossas emoções. Quando está bloqueado, a gente começa a ter problemas com a família e dificuldade de lidar com as emoções. Portanto, estar com o chakra do plexo solar em equilíbrio traz capacidade de lidar com as emoções, portanto, você se torna uma pessoa mais feliz e se relaciona melhor com as pessoas. “Tem gente que quando chove, está nublado, ou escurece, por exemplo, não sente tanta felicidade. E esse chakra do plexo solar, que é como o sol, é exatamente isso. Se estiver apagado e bloqueado, é como se a pessoa estivesse sem sol”, comenta a terapeuta.





Chakra cardíaco

Esse chakra é verde, se encontra na região do coração e está relacionado ao amor. “É o chakra do amor próprio, da evolução, do autoconhecimento e do amor aos outros, amor à vida. A pessoa que está infeliz ou que está buscando a felicidade, ela precisa estar com o chakra cardíaco em equilíbrio, porque ela vai se autoconhecer e cuidar mais de si. E quando se tem amor próprio, é possível desenvolver a capacidade de amar os outros e a vida”, diz Tortella.





Esse chakra também nos mantém no momento presente. Geralmente uma pessoa com depressão está muito preocupada com o passado, com problemas que ela já viveu, enquanto uma pessoa ansiosa, vive no futuro, preocupado com o amanhã. Logo, estar com esse chakra em equilíbrio, proporciona felicidade porque a pessoa fica feliz com a vida e se sente satisfeita.

Chakra laríngeo





O chakra laríngeo fica na região da garganta e está relacionado com a expressão, a comunicação e com a expressão da sermos quem somos. Ele é de cor azul. Uma pessoa feliz é aquela pessoa que consegue ser ela mesma e que não fica guardando expressões e fala o que pensa.

Chakra frontal





O chakra frontal fica bem na região da cabeça, no centro da testa, de cor roxa. Ele está relacionado com a nossa mente, pensamentos, memórias e aprendizado. Se estiver em desequilíbrio, a pessoa fica com um pensamento desgovernado e acaba perdendo a clareza e o foco, sem concentração. Uma pessoa que está buscando ser feliz, ela precisa ter clareza do que ela quer da vida, para onde quer ir e o que quer fazer.





“Quem tem esse chakra em equilíbrio possui melhor memória, e consegue se desenvolver melhor mentalmente, até porque a maioria dos nossos problemas começa na cabeça”.





Chakra coronário





E por último é o chakra coronário de cor rosa, que fica no topo da cabeça e nos conecta com a espiritualidade, com o propósito de vida e a missão de cada um na Terra. “Essa é uma razão pela qual existem pessoas que passam uma vida inteira infelizes, porque não sabem quem são, qual é a missão delas, o que elas vieram fazer aqui. É o chakra coronário que faz a gente se encontrar. Então ele precisa estar em equilíbrio pra podermos nos conectar com o nosso propósito”, diz a terapeuta.





Como equilibrar os chakras?





Existem algumas técnicas para poder realizar o equilíbrio de chakras, como a radiestesia terapêutica, com o auxílio de gráficos e pêndulo e também com cristais, que é mais simples.





Para cada chakra a ser equilibrado, existe um cristal diferente. Mas independente disso, cada cristal deve ser deixado na região do corpo correspondente ao chakra por 15 minutos, todos os dias. Confira:





Chakra básico: jasper vermelho.

Chakra sacro: calcita laranja.

Chakra umbilical: o citrino.

Chakra cardíaco: quartzo verde.

Chakra laríngeo: quartzo azul.

Chakra frontal: sodalita.

Chakra coronário: ametista.





Já que o assunto é felicidade, você sabe quais são os países mais felizes do mundo? Confira!





Veja ranking com os 20 países mais felizes do mundo em 2024





1. Finlândia

2. Dinamarca

3. Islândia

4. Suécia

5.Israel

6. Holanda

7. Noruega

8. Luxemburgo

9. Suíça

10. Austrália

11. Nova Zelândia

12. Costa Rica

13. Kuwait

14. Áustria

15. Canadá

16. Bélgica

17. Irlanda

18. República Tcheca

19. Lituânia

20. Reino Unido





O Brasil que caiu da 38. Posição em 2022, para a 49. Posição em 2023, recuperou-se em 5 pontos e agora está na 44. Posição no ranking do relatório em 2024.





O Afeganistão continua a ser o país com a classificação mais baixa do mundo em termos de felicidade. Líbano, Lesoto, Serra Leoa e Congo também ficaram nos últimos lugares