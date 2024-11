Dia de Finados: saiba como diferentes religiões enxergam a data

No México, por exemplo, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena comemorada no dia 2 de novembro em honra aos falecidos e quando as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos. O Portal Bonde apresenta a seguir as visões sobre a morte, o luto e o Dia de Finados de algumas religiões.

Atualmente, o Dia de Finados é marcado por ser a data em que as pessoas relembram seus entes falecidos, vão até os cemitérios e levam flores, velas e orações. Mas nem todas as religiões e culturas encaram a data da mesma maneira.

Originalmente, a data foi instituída no ano de 998 (século X) por abade Odilo, na França, com o objetivo de unificar as comemorações aos mortos já existentes em um só dia. A partir disso, a data foi se tornando mais presente até que, em 1915, o papa Bento XV permitiu que a primeira missa em homenagem aos mortos fosse celebrada.

No mês de novembro, milhares de pessoas deixam suas casas para prestar suas homenagens e honrar a memória dos que já partiram deste mundo. O Dia de Finados, no Brasil, é um feriado nacional, mas além disso, envolve rituais e crenças diferentes sobre a morte e a vida.

Budismo

No dia 2 de novembro, participam com o culto de finados, mas continuam acreditando que apenas um dia do ano para agradecer aos ancestrais é pouco. Para eles, o culto póstumo tem o objetivo de transferir as chamadas virtudes, que são as adquiridas pelas ações e poupadas para um momento ou vida posterior, através das orações, para as almas.

Para o budismo, a morte é vista apenas como uma passagem obrigatória para quem vive, já que apesar do corpo não estar mais presente, a alma continua a renascer diversas vezes, como explica o monge Jyunsho Yoshikawa, do Templo Hompoji, que ainda acrescenta que “se a alma não morre, ou seja, tem vida infinita, então ela nunca nasceu, nunca teve um começo.”

Judaísmo

Baggio explica que a morte não é o fim, e sim o princípio, já que o judaísmo considera este mundo um corredor, uma preparação para o Mundo Vindouro. "Os judeus veem a morte com tristeza, mas não com aflição, e encontram consolo no fato de que a morte não significa o fim de uma pessoa."

Desde antes da morte até o momento de lidar com o luto, o judaísmo segue uma série de rituais voltados para o conforto do corpo e dos entes que perderam alguém querido, mas, como expõe o rabino, o período de luto é sucessivamente menos intenso, com muitos judeus e não judeus enxergando o processo judaico de luto como psicologicamente sábio.

O rabino Charton Baggio diz que o judaísmo “não foge de encontros próximos com a morte, mas os enquadra ritualmente, com muita atenção dada ao tratamento dos mortos e com conforto aos enlutados".

O judaísmo segue uma série de rituais envolvendo a morte de um ente querido, mas o Dia de Finados não é um deles. As homenagens são feitas no dia do falecimento, quando a família e amigos se reúnen para rezar o kadish, oração fúnebre recitada em memória de entes falecidos, além de homenagens no serviço religioso da sinagoga e a ação de se fazer doações em nome do falecido, chamada de tzedakah.

Catolicismo

No Dia de Finados, os católicos costumam visitar os cemitérios, e acendem velas em lembrança de seus entes queridos. Sobre o acendimento das velas, o padre Joel, comenta que a vela acesa significa muito para os católicos, pois o fiel recebe a vela acesa no momento de seu batizado, já na Vigília Pascal é celebrado o dia da ressurreição de Cristo com o Círio Pascal. ''Acender a vela mostra que aquela pessoa vive na luz que é Jesus Cristo, e ele é a luz do mundo'', conclui.

Segundo Medeiros, o luto após a morte de um ente querido é um período muito complicado e uma dor profunda na alma, mas com o passar do tempo a dor vai sendo amenizada pela fé e presença de Cristo, que fortalece e garante a vida eterna.

Evangelicalismo

Conforme o presidente, os evangélicos também podem visitar os cemitérios no Dia de Finados e em qualquer dia e momento no ano, com o propósito de honrar a memória dos entes queridos e o legado que eles deixaram. Porém, tal prática, quando ocorre, não tem um caráter teológico (promoção da alma desencarnada). A função deste ato é mais psicológica (auxílio na assimilação da perda).

O luto, por sua vez, é um processo doloroso experimentado por todos os viventes. Os evangélicos lidam com ele buscando consolo e força na fé, através das orações, das ações de graças e da meditação bíblica. ''Além disso, as comunidades às quais pertencem oferecem suportes emocional e espiritual, tais como, cultos fúnebres (imediatos ao sepultamento), aconselhamento pastoral, visitas de pastores ou irmãos e encaminhamentos de casos agravados por estados depressivos a profissionais de saúde'', pontua Frari.

Se comparado a outras religiões ou ramos do próprio cristianismo, o Dia de Finados não exerce forte apelo para os evangélicos, pois segundo o Presidente do Conselho de Pastores de Londrina, Vanderlei Frari, a igreja evangélica acredita que após a morte o destino da alma já está determinada, conforme a fé processada em vida.

Islamismo

De acordo com presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana de Londrina e Norte do Paraná, Nasser Nasser, no Islã, todos os dias é dia de recordar o falecido, pois quanto mais visitas você faz aos cemitérios, e ao falecido, mais bênçãos o visitante e o falecido irão receber, não tendo assim uma data específica do Dia de Finados. ''Nós temos, no Islã, dois principais feriados islâmicos: o desjejum do Ramadã e o feriado do sacrifício. É comum nestes dias, as visitações nos cemitérios, mas não é obrigatório'', diz.

Umbanda

O pai de santo Luiz Fernando Souto de Camargo, do Centro de Umbanda Congá da Tia Maria, comenta que cada terreiro de Umbanda tem uma forma específica para celebrar o Dia de Finados, portanto, para os participantes do terreiro da Tia Maria, no dia 2 de novembro, seus parentes falecidos os visitam. ''Do plano espiritual, é o dia em que eles têm o acesso, se abre um portal e eles vêm nos visitar, é isso que acreditamos no Dia de Finados'', diz.

Espiritismo





O ex-presidente da Casa Fabiano de Cristo, Rui Carneiro, detalha que no espiritismo, o Dia de Finados é um dia de festa, pois é um dia em que as pessoas se lembram dos entes queridos e conversam com os que já se foram. ''Portanto, todos os dias podemos estar em contato com as pessoas queridas que já se foram. Elas não morreram, elas continuam como espírito, como alma, vivas no mundo espiritual, com a possibilidade de se comunicarem conosco, isso se não nos esquecermos deles. No dia de Finados, eles ficam felizes, pois lembramos deles, e os entes queridos se aproximam dos que ficaram, dos que evocam e conversam com eles'', pontua.





Sobre a comunicação com os espíritos, Carneiro diz ser perfeitamente possível que as pessoas em Terra se comuniquem com os espíritos, seja através de um médium ou através da intuição, através da possibilidade que existe dos nossos pensamentos se conectarem com os pensamentos de quem já faleceu.





Segundo Rui, no espiritismo, a morte é vista apenas com a morte do corpo, o espírito sobrevive e continua vivendo no mundo espiritual. ''Na realidade, a alma tem uma vida só, ela passa um tempo no corpo físico e ao morrer, o espírito se desliga do corpo físico e vai para o mundo espiritual, onde continua seu trabalho e desenvolvimento espiritual.''





Em relação à visitação aos cemitérios, os espiritas poderão visitar os cemitérios no Dia de Finados, porém não há muito sentido. ''Ali ele sabe que o espírito não está ali, ali estão apenas os restos mortais do corpo. Porque nós somos o espírito, não somos o corpo, e após morto o espírito se desprende e vai para o mundo espiritual. Mas se o espirita for ao cemitério, ele terá sintonização com quem já se foi'', ressalta.





Em atualização.