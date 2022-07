Dia do amigo: conheça a personalidade da melhor amiga de cada signo

Dizem que quem tem amigo, tem tudo, né? A verdade é que sim, assim como no amor também é possível encontrar o par perfeito na amizade. Há amigas que topam tudo, outras são mais sinceronas, e outras são mais responsáveis.

Com astrologia é possível identificar como cada pessoa vive essa relação “Os astros nos permitem conhecer melhor a personalidade de alguém, assim como a visão de mundo dela. Com o mapa astral você saberá pontuar que provavelmente estas qualidades mais marcantes tem a ver com o signo dela. Assim como a forma que vocês se relacionam tem muito a ver com os astros e o match do signo de vocês” pontua Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

E já que nesta quarta-feira (20) é o dia do amigo, separamos algumas das características marcantes das melhores amigas de cada um dos signos: