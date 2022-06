Dia dos namorados: numerologia te guia para o presente perfeito

“Os números vibram emoções e predizem tendências que podem reger a vida de uma pessoa. Dessa forma, é importante entender o que eles significam para que nos ajudem. Sabendo o número que rege a pessoa você tem mais chances de acertar no presente" explica a especialista.

Segundo a especialista em esoterismo, Juliana Viveiros da iQuilíbrio, a numerologia pode nos dar uma direção certeira para escolher o presente do Dia dos Namorados. Mas antes, é importante levar em conta as características dos números que regem a vida da pessoa amada, basta fazer um cálculo simples.

Os números estão sempre nos ajudando, seja para guiar um endereço, identificar nossa data de nascimento, escolher a data perfeita do nosso casamento e até escolher presentes em datas especiais.

Presentar alguém nem sempre é fácil, né? Principalmente quando você conhece tão pouco dessa pessoa. Mas para você nunca mais errar no presente, e tentar algo mais criativo, existe a numerologia.

Saiba como fazer o cálculo

Com o nome completo da pessoa amada, separe somente as vogais. Atenção! Para o cálculo precisa das vogais do nome por completo.

Exemplo: Letícia Araújo: Separar vogais: E – I – I – A – A – A – U – O





Atribua valores a essas vogais de acordo com a tabela pitagórica, em que:

A = 1 ; E = 5; I = 9; O = 6; U = 3;





Neste caso, teremos: E – I – I – A – A – A – U – O

5 + 9 + 9 + 1 + 1 + 1 + 3 + 6





Agora some todos os valores encontrados acima até obter um número de 1 à 9. Portanto, ao chegar em um resultado com 2 ou mais números você continuará somando até reduzí-lo a 1 só algarismo.

Exemplo: 5 + 9 + 9 + 1 + 1 + 1 + 3 + 6 = 35 / 3+5 = 8





Agora que você já sabe fazer o cálculo, confira o que a pessoa amada vai gostar de ganhar!