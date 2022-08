Dia dos Pais: conheça seis 'paizões' do mundo animal

“Não basta ser pai, tem que participar” é uma máxima conhecida entre os seres humanos, mas não costuma ser no reino animal. Entretanto, há verdadeiros paizões na natureza, dedicados à família e que cuidam bem de seus filhotes. Há os que garantem o suporte às mães na gestação, outros responsáveis pela alimentação e proteção dos bebês nos primeiros meses de vida e até mesmo os que engravidam. Continua depois da publicidade

Mesmo com características diferentes, as espécies têm desafios comuns: a manutenção de habitats bem preservados, seguros e saudáveis. “Temos uma biodiversidade incrível no Brasil, com uma fauna muito rica e interessante. Infelizmente, o desmatamento, o tráfico de animais silvestres, a pesca predatória e as mudanças climáticas colocam em risco diversas espécies”, comenta a especialista em Conservação da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Karynna Tolentino.

Neste Dia dos Pais, conheça seis exemplos inspiradores da natureza:



Cavalo-Marinho





O cavalo-marinho (Hippocampus) é uma das espécies com paternidade incomum. É o macho que “engravida” e dá a luz a centenas de filhotes de uma vez. Os machos têm uma bolsa em que as fêmeas depositam os ovos. A incubação se dá por até 45 dias. São aproximadamente 50 espécies de cavalos-marinhos nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e Mediterrâneo consideradas vulneráveis à extinção. No Brasil, há duas espécies: Hippocampus reidi e H. erectus. As principais ameaças são a pesca predatória, a destruição do habitat e a captura para criação em aquários.





Cisne-de-pescoço-preto





Outro pai presente na gestação e criação de filhotes é o cisne-de-pescoço-preto (Cygnus melancoryphus). Eles constroem o ninho próximo à água. Quando a mãe sai para se alimentar, o pai fica atento ao ninho, e pode se tornar bastante agressivo se alguém chegar perto. Os filhotes nascem e sobem nas costas dos pais para se protegerem do frio e dos predadores. Trata-se de uma ave que vive no sul da América do Sul em lagos, lagunas e pântanos.





Ema





Os machos da ema (Rhea americana) costumam ter um grupo de até 12 fêmeas. No entanto, os pais são presentes e fundamentais nos cuidados com os filhotes. É dos machos a função de chocar os ovos, a construção do ninho e o cuidado e proteção aos filhotes, que pode durar até seis meses. É um animal que ocorre exclusivamente na América do Sul, especialmente em regiões campestres e cerrados do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A maior e mais pesada ave do continente. Um macho adulto pode atingir 1,70 m e pesar até 36 quilos. A intervenção humana nos biomas é a principal ameaça, assim como a caça. O Pantanal é um dos habitats onde se encontram mais exemplares da espécie no Brasil.



Peixe-palhaço





Os machos da espécie Amphiprion, o peixe-palhaço, têm forte “instinto paterno”. Assim como o personagem Marlim, do filme “Procurando Nemo”, os pais são extremamente cuidadosos e protetores e, até mesmo podem cuidar de “bebês” que não são seus. Os pais estão sempre próximos aos filhotes, costumam morder os ovos para retirar pequenos detritos e abanam suas ventanas para garantir oxigênio aos alevinos. Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, acreditam que a explicação esteja na presença do hormônio isotocina entre esses peixes, que teria um efeito semelhante à ocitocina em humanos (O "hormônio do amor”, a ocitocina é liberada no organismo das mães humanas durante o parto e a amamentação).



Pinguim-imperador





O pinguim-imperador (Pinguinus impennis) cuida dos ovos dos filhotes. Sua missão é mantê-lo aquecido por aproximadamente dois meses até o momento do nascimento e garantir a alimentação dos filhotes nos primeiros meses. O cuidado é fundamental para permitir que a fêmea recupere as forças, alimentando-se no mar. São 17 espécies conhecidas de pinguins, sobretudo no Hemisfério Sul. No Brasil, os mais frequentes são de pinguins-de-Magalhães, que preferem temperaturas mais amenas em comparação com aqueles que vivem no extremo sul do planeta.



Sagui