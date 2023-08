Dia dos Pais: Mais da metade dos paranaenses pretende comprar presentes

No Dia dos Pais, 53,9% dos paranaenses devem presentear, conforme sondagem feita pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e pelo Sebrae/PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná). É ema redução de 6,9 pontos percentuais em relação a 2022.





“O Dia dos Pais inaugura as principais datas comemorativas do segundo semestre com a indicação de que mais da metade da população pretende presentear nesta ocasião, mesmo havendo retração na intenção de compras com relação ao ano passado. O tíquete médio aumentou ligeiramente em relação à 2022 e a qualidade do produto continua sendo a principal influência para decidir a compra”, comenta o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.

Para quem não vai comprar presente, o principal motivo é o pai ser ausente ou falecido, com 71,7% das justificativas. Em 2022, os que não presenteariam por ausência da figura paterna, em qualquer aspecto, correspondia a 63,5%, um aumento de 8,2 pontos percentuais.





Outro motivo é o pai morar longe, com 15,8% ou por não comemorar a data, com 6,8%. A situação financeira ou o desemprego representa somente 2,3% dos empecilhos para não presentear.

