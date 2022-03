Dia Mundial da Obesidade: pesquisas indicam que um em cada quatro brasileiros será obeso em 2030

Onze anos e 165 quilos separam André Martins do antes e pós-bariátrica. Apesar do sobrepeso, o gatilho para o vendedor cogitar o procedimento para redução de peso foi uma ciatalgia (dor no nervo isquiático), que o deixou 30 dias preso a uma cama. “Eu só levantava para ir ao banheiro e tomar banho e, literalmente, chorava de dor. A bariátrica foi a decisão mais acertada da minha vida”, relembra.

Na primeira consulta com o cirurgião bariátrico, Caetano Marchesini, do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, Martins estava com 28 anos e 250 quilos. Apesar de ainda não apresentar nenhuma comorbidade grave, como diabetes e pressão alta, precisou de acompanhamento psicológico e teve que eliminar 50 quilos antes de se submeter ao procedimento. Para ajudar nesse processo, usou balão gástrico por seis meses. “Dois meses após a retirada do balão, eu realizei a cirurgia. O médico disse que, se eu estivesse com mais de 200 quilos, não realizaria o procedimento. Para o meu emagrecimento, além do balão, a terapia foi fundamental. Hoje vejo a importância desse processo.”





Cerca de 15% dos pacientes operados voltam a ganhar todo o peso que perderam em até dois anos se não aderirem ao tratamento pré e pós-cirúrgico multiprofissional sério e intensivo. “Ao contrário do que alguns imaginam, o processo exige uma preparação prévia importante. Muitos precisam perder peso ou equilibrar diabetes e doenças cardiovasculares para poder realizar o procedimento com segurança. O acompanhamento com equipe multidisciplinar, que inclui psicólogo ou psiquiatra, nutricionista, endocrinologista e fisioterapeuta, também é fundamental”, explica o médico.