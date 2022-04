Dia Mundial da Saúde: você realmente tem hábitos saudáveis?

De acordo com o levantamento do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel Brasil 2020, realizado pelo Ministério da Saúde, somente 4,5% brasileiros avaliam negativamente o seu estado de saúde. Mas será que o restante da população realmente tem um estilo de vida saudável? Os números da mesma pesquisa demonstram que, provavelmente, não. Apenas 22,5% das pessoas dizem ter o consumo diário recomendado de frutas e hortaliças. Já 47,2% afirma ter um nível insuficiente de prática de atividades físicas e 57,5% dos entrevistados estão com excesso de peso.

Mas nem tudo está perdido. Para ter hábitos saudáveis, basta justamente ter uma combinação de alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos. Cecília Vasconcelos, diretora técnica do Grupo Hospitalar São Vicente, explica que uma dieta adequada para um adulto é mais simples do que se imagina. “Basta ter uma alimentação regular com proteínas e vitaminas, que inclua carnes magras, ovos, frutas, verduras e fibras. Um prato com alimentos coloridos ao dia já é suficiente para que não seja preciso suplementação em adultos saudáveis”, observa.





Ela ressalta ainda que o consumo recomendado de frutas e hortaliças é de cinco porções por dia (400 gramas no total) e deve-se moderar as frituras e comidas gordurosas, alimentos processados e industrializados, além de sempre beber muita água.

Já quanto aos exercícios físicos, muitos dizem não ter dinheiro para uma academia ou faltar tempo. Contundo, a recomendação é que sejam feitos apenas 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos em cinco dias ou cerca de 22 minutos em sete dias. Além disso, existem diversas alternativas, como sugere Cecília.





“A pandemia nos trouxe várias formas de conseguir praticar exercícios físicos com o formato online e há muitos vídeos, como ginástica, dança ou qualquer outra forma de exercitar seu corpo, passar assistir e poder fazer em casa”, lembra. “Você ainda pode simplesmente colocar um tênis e caminhar pelas ruas, pela quadra, meia hora por dia já é o suficiente”, complementa a médica.

Contudo, a médica destaca que é necessário fazer uma consulta médica para avaliar a condição cardiovascular e verificar qual a intensidade de exercícios físicos que cada pessoa pode fazer.