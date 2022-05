Dia Mundial da Senha: dicas para criar e manter uma senha segura

Dia 5 de maio é comemorado o Dia Mundial da Senha. A data foi criada para colocar em discussão a segurança de contas, perfis e cadastros virtuais. Um dos problemas mais recorrentes relacionados com a segurança na internet é o vazamento de dados e, com a adesão do trabalho híbrido, o assunto se torna ainda mais relevante para população. De acordo com um relatório divulgado pela NordPass, um dos principais serviços para gerenciamento de senhas, mais de 125 milhões de credenciais de cidadãos brasileiros foram vazadas somente em 2021. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Pensando em como ajudar pessoas e empresas, Cristian Souza, professor no Instituto DARYUS de Ensino Superior Paulista (IDESP) e consultor em Cyber Security da DARYUS Consultoria, apresenta algumas dicas simples para gerar ou manter uma senha com segurança reforçada:



1. Não utilize informações pessoais para gerar senhas



Nomes de animais de estimação, datas de nascimento, números de telefone, entre outros, podem ser alvos de cibercriminosos, já que é possível encontrar essas informações em redes sociais ou em vazamentos de dados.





2. Utilize senhas diferentes para cada serviço



Ao utilizar senhas distintas, evita-se que mais de um serviço seja comprometido, caso alguma delas seja vazada ou quebrada.





3. Siga uma boa política de senhas



Segundo a empresa NordPass, a senha mais utilizada no Brasil, em 2021, continua sendo 123456. Esse tipo de senha leva menos de 1 segundo para ser quebrada. Portanto, as senhas devem ser fortes, com mais de 8 caracteres, sendo eles letras maiúsculas, minúsculas, algarismos e símbolos especiais.





4. Ative a verificação em duas etapas

Um segundo fator de autenticação é uma camada de proteção adicional à sua senha. Segundo a Microsoft, 99.9% dos ataques a contas poderiam ter sido evitados simplesmente habilitando um segundo fator de autenticação.





5. Evite salvar senhas no seu navegador

Senhas armazenadas em navegadores podem ser capturadas e descriptografadas caso uma pessoa tenha acesso físico à sua máquina. Além disso, determinadas famílias de malware também conseguem realizar essa ação caso uma infecção seja bem-sucedida.





6. Gerencie suas credenciais por meio de cofres de senhas



Essas ferramentas utilizam uma criptografia forte para armazenamento das credenciais. Com apenas uma senha mestra você acessa todas as outras, presentes no seu cofre. Soluções gratuitas e pagas estão disponíveis, as mais populares são: 1password, LastPass e KeePassXC.





7. Utilize uma VPN ao se conectar em redes públicas ou desconhecidas



Hackers podem interceptar credenciais em redes públicas se tais informações trafegarem através de protocolos inseguros. Caso seja necessário se conectar a uma rede desconhecida, utilize uma Virtual Private Network (VPN) para garantir que seus dados serão trafegados de forma segura.





8. Nunca envie senhas via mensagem ou e-mail

Credenciais em texto plano permitem que os hackers ganhem acesso imediato aos seus serviços (sem a necessidade de quebrá-las). Caso você precise compartilhar uma credencial, utilize a função de compartilhar dos cofres de senhas. Essa função envia um link seguro e temporário para o destinatário.





9. Cuidado com sites de phishing



Muitos usuários acabam divulgando suas credenciais ao fornecer dados em sites falsos. Portanto, sempre verifique os links que você acessa e se eles utilizam protocolos seguros para transmissão dos dados. Serviços como o PhishTank e Google Safe Browsing permitem verificar se um endereço é malicioso com base nas denúncias de outros usuários.





10. Verifique se suas informações já apareceram em vazamentos de dados