Dicas e receitas Ayurvédicas para o Outono

Segundo a medicina Ayurveda, as estações do ano influenciam diretamente na sua saúde e bem-estar. Confira dicas para o Outono!

O Ayurveda é um conhecimento milenar que surgiu na índia. Apesar de ter sido amplamente disseminado pelo Ocidente, nem todo mundo sabe que ele está associado às estações do ano. Para o Ayurveda é de extrema importância estar conectado aos ciclos da natureza, com o intuito de liberar toxinas e alcançar equilíbrio.



Entenda melhor como funciona esse sistema e qual sua relação com o Outono!





A Medicina Ayurveda Ayurveda significa “ciência da vida”, sendo considerado o mais antigo sistema de saúde. Relacionada a filosofia Hindu, o Ayurveda é muito diferente da medicina ocidental, que busca resolver problemas isolados, já que o foco é a doença.

Para o Ayurveda, cada pessoa é um ser holístico, isso quer dizer que esse sistema busca estabelecer o equilíbrio como um todo, ou seja, físico, mental, emocional e espiritual. Além disso, procura manter uma relação de harmonia com a natureza e demais seres.

O maior objetivo do Ayurveda é prevenir doenças. Nessa lógica, dentro do conhecimento védico existem três doshas, que nada mais são do que características que definem grupos de pessoas.

Conhecer o seu dosha ajuda a evitar alimentos e práticas que não fazem bem para a saúde, assim como você se torna consciente do que funciona para o seu organismo.



Os Doshas ayurvédicos





Para o Ayurveda, existem três Doshas, são eles Vata (ar + éter), Pitta (fogo + água) e Kapha (água + terra). Algumas pessoas possuem mais de um Dosha, na mesma proporção, porém o mais comum é ter um deles predominante.

De forma resumida, pessoas do Dosha Vata são magras, com cabelos escuros e volumosos. Têm muita dificuldade de ganhar peso e, devido ao seu baixo índice de gordura, são friorentas. Em desequilíbrio, têm problemas de indigestão, ansiedade, insegurança e medos excessivos.

Já os indivíduos do Dosha Pitta têm facilidade para ganhar e perder peso, assim como músculos. São calorosos, cheios de energia e muito competitivos. Devido à sua natureza quente, preferem estações frias.

Por fim, o Dosha Kapha caracteriza pessoas de pele macia, que geralmente têm cabelos encaracolados. Além do mais, seus movimentos são lentos, mas cheios de graça e ternura. São amigáveis e adoram aconselhar e ajudar o próximo. Por estarem conectados a natureza yin, receptiva, e as emoções, têm a tendência a ficarem deprimidos e descontar suas frustrações na comida.



Ayurveda e o Outono





O Outono é uma estação fria e seca, da mesma maneira que o Dosha Vata. Por isso, nesse período do ano, essas pessoas precisam se aquecer, evitar ventos gelados e fazer exercícios leves. Então, a recomendação é comer alimentos quentes como sopas, caldos e chás.

Para eles não é tão fácil manter uma rotina, porém é ideal que procurem fazer as mesmas tarefas todos os dias, para ter uma sensação de estabilidade. Tudo isso pode proporcionar leveza e paz de espírito. A dica é relaxar durante o outono, para aproveitar as demais estações.



Utilize o óleo de Gergelim





O óleo de Gergelim é doce, picante e quente. Por isso, é perfeito para aqueles que têm pele fria, como o Dosha Vata, também pode favorecer Kapha, porém, em excesso, tende a ser pesado.

Fazer uma auto massagem diária com óleo de Gergelim ajuda a fortalecer o sistema nervoso, muscular, o trato digestivo e o sistema reprodutor. O óleo também é usado para fortificar o cabelo e tonificar a pele.



Dicas de receitas para o almoço ou jantar





Agora que você já sabe a importância de se alimentar de acordo com o seu Dosha, confira a seguir algumas receitas indicadas para cada um deles.





Cuscuz marroquino com vegetais - Kapha





Ingredientes: 1 xícara de cuscuz marroquino (sêmola de grão duro) 2 xícaras de água 1/2 pimentão vermelho 1/2 pimentão verde 1/2 abobrinha média 10 azeitonas pretas 1 tomate médio 1 colher de sopa de azeite Sal a gosto

Modo de fazer: Ferva a água numa panela, adicione o cuscuz, mexa e desligue o fogo, mantendo a panela tampada por 7 minutos. Pique os pimentões, a abobrinha, as azeitonas e o tomate (retire as sementes).

Aqueça o azeite em uma outra panela, acrescente os pimentões, a abobrinha, as azeitonas, sal, refogue bem e, por último, acrescente o tomate. Misture rapidamente e transfira os legumes refogados para a panela de cuscuz. Mexa bem e está pronto.

O cuscuz marroquino é ideal para equilibrar o Dosha Kapha, porém também pode ser benéfico para Pitta, desde que substitua os pimentões por 1 xícara de pepino picado.



Quinoa com beterraba e tofu - Pitta





Ingredientes: 100g de tofu grelhado em cubinhos (previamente temperado com azeite, sal e limão) 1/2 xícara de quinoa em grão 2 xícaras de água 1 xícara de folha de beterraba picada 2 beterrabas cortadas em cubinhos 1 colher de café de curcuma 1/2 colher de café de pimenta do reino 1/2 pimenta dedo de moça Sal a gosto

Modo de fazer: Cozinhe a quinoa com a beterraba e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite, refogue a pimenta e adicione a beterraba, a quinoa e o tofu. Finalize com a cúrcuma e a pimenta do reino, misturando bem. E está pronto.



Risotto de legumes com castanhas - Vata