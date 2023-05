Dicas para lavar as roupas economizando água e energia elétrica

Lavar roupas é uma das atividades do lar em que se é impossível de escapar. Além de levar tempo, a tarefa tende a ser onerosa caso não seja feita de maneira otimizada, eficiente e econômica, com o consumo de água e energia elétrica em excesso durante os processos de lavagem impactando diretamente no orçamento familiar. Mas como economizar sem deixar roupas sujas acumuladas e se livrar do desperdício?





1º passo: escolha da lavadora



A escolha da lavadora é um dos fatores essenciais para economizar – por isso, é fundamental eleger o eletrodoméstico adequado para as demandas da casa. Por exemplo, famílias grandes ou que costumam lavar roupas em grandes quantidades, a máquina de lavar ideal é aquela que possui uma capacidade maior. Lavagens múltiplas em uma máquina de menor capacidade consumem ainda mais energia e água.





2º passo – ajuste o nível da água e o ciclo de lavagem



A orientação da Mueller é: ajuste o nível da água da lavadora de acordo com a quantidade de roupa a ser lavada – desta forma, o consumidor utilizará apenas a volume de água necessário para a lavagem. Outra dica é acumular um número considerável de peças para acionar a capacidade total da máquina. Além de poupar energia elétrica, otimiza-se o ciclo de lavagem. Um ponto de atenção compartilhado pela empresa diz respeito ao cuidado de não ultrapassar o limite de quilos indicados na lavadora. Além de não entregar uma lavagem bem-feita, corre-se o risco de danos permanentes. O departamento de engenharia da Mueller dedica-se a desenvolver ciclos de lavagem específicos com cada condição ou tecido. Assim, se a roupa não estiver tão suja, não se justifica o acionamento de ciclos longos: as opções econômicas e rápidas atendem a demanda perfeitamente.



3º passo – atenção ao sabão



Na hora de colocar o sabão e amaciante no dispenser, nada de excessos: colocar produtos a mais não deixará as roupas mais limpas – pelo contrário propicia a formação de manchas, tornará o enxágue ainda mais difícil e incidirá em desperdício de água energia. A atenção também vale para o uso menor de sabão ou de baixa qualidade, resultando em roupas que não ficam completamente limpas e que, ao tirá-las da máquina, pediram.



4º passo – reutilize a água