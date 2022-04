Dicas para melhorar sua vida no pós-pandemia

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Está mais difícil manter-se em equilíbrio. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), os índices de ansiedade e depressão aumentaram cerca de 25% no primeiro ano de pandemia. Os dados confirmam que a COVID-19 afetou - e ainda afeta - drasticamente a saúde mental das pessoas ao redor do mundo.

De acordo com o estudo, mulheres e jovens foram os mais afetados. E questões de insegurança financeira e emprego estão entre os motivos citados para aumento do estresse e sentimentos de tristeza. E a preocupação parece ter fundamento.

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) estima que, até o fim do ano, cerca de 205 milhões de empregos formais deixarão de existir. E a principal razão é justamente a crise financeira desencadeada pela doença viral ainda em 2020. Em resumo: não faltam motivos para ficar ansioso ou deprimido.



Emoções à flor da pele



Mas nem tudo está perdido. Além de psicoterapia - e do suporte oferecido pelos medicamentos psiquiátricos - entram em cena as terapias alternativas e complementares, que podem ajudar na busca do bem-estar. “É preciso perceber o ser humano de forma holística, total. E não somente a parte física. Eu pesquiso o nível energético e espiritual, vou em busca da causa oculta e não apenas do sintoma”, explica Denny Heide, terapeuta sensitivo e astrólogo de Meu Astro.

O profissional - que atua com atendimentos à distância e é seguido por famosos no Instagram - percebeu um aumento expressivo nos relatos de mal-estar e ansiedade. “Nos últimos dois anos, este tem sido um tema recorrente entre meus clientes. Tudo é muito intenso, urgente. As emoções estão à flor da pele. Por isso a espiritualidade é tão importante para dar nos dar suporte emocional”, afirma.



Quem tem fé se cura mais rápido, sugere pesquisa



O terapeuta parece estar antenado com as últimas pesquisas na área da medicina. Um estudo recente, publicado pela Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), discute a influência das crenças e dos padrões de pensamento no tratamento e na prevenção de doenças.

O relatório traz mais de 350 referências recentes de estudos internacionais sobre o assunto. E sugere que os profissionais da medicina já estão se convencendo de que pacientes com algum sistema de crença ou fé, parecem se recuperar mais rapidamente de alguma doença. “A pesquisa pode ser um passo importante para a inclusão de outras terapêuticas no tratamento dos sintomas ligados à saúde mental”, anima-se.



Quando é preciso “ouvir” a alma