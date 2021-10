Dicas para se destacar em uma entrevista de emprego

Com a proximidade do final do ano as empresas começam a buscar profissionais temporários no mercado. Dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), revelam que o mercado deverá gerar 565 mil vagas de emprego temporárias no país até o final do ano. A perspectiva é 20% maior do que o ano passado, quando foram criadas 471.300 vagas.

O professor do curso de Administração da Pitágoras Unopar, Renan Laffranchi, explica que para se destacar o profissional precisa estar alinhado com o seu objetivo. “Mantenha todo o foco na vaga que está em questão. Mesmo que você tenha uma profissão diferente daquela que está sendo ofertada se coloque à disposição para aprender a função. A maioria das vagas temporárias não exige experiência, essa é uma grande vantagem para quem busca uma nova oportunidade”, destaca o professor.

Com a retomada econômica, Laffranchi alerta que muitas empresas deverão efetivar os funcionários temporários. “Normalmente 20% dos funcionários temporários acabam sendo efetivados e agora essa possibilidade é real já que muitas empresas voltaram a contratar após um longo período de demissões. O trabalhador temporário deve entrar no trabalho dando o máximo de si e não pensar que aquilo é um trabalho transitório, mas sim uma oportunidade de ser efetivado. Tendo isso em mente a chance da efetivação aumenta”, explica o especialista.





Para auxiliar quem busca uma nova oportunidade, o professor elencou seis dicas importantes de como obter destaque nos processos seletivos:

