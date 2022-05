Duas caras? Saiba as principais características do signo de gêmeos

Conhecidos por sua dualidade, e essa talvez seja a característica mais marcante das pessoas do signo de gêmeos. As pessoas desse signo tendem a encarar mudanças e se adaptar a elas com muita facilidade.

O geminiano é muito amigável e intuitivo. É muito difícil ver um geminiano entediado. São pessoas mais para “fora” do que para “dentro”, gostam de se jogar no mundo. No entanto, por conta da dualidade que o Sol em Gêmeos carrega, podem ser indivíduos contraditórios. Inquietação e impaciência são pontos fortes e que merecem atenção.

No campo da amizade, o geminiano é bastante amável, simpático e engraçado. Com seu coração grande, atrai pessoas de boas intenções para o seu círculo social. A dificuldade dos nativos com o Sol em Gêmeos está em manter as amizades, já que ficam entediados quando não há afinidade intelectual. Por isso, é comum ter muitos colegas e poucos amigos.





No trabalho, por conta de a comunicação ser um ponto forte, os geminianos costumam se dar muito bem em trabalhos que envolvem a língua escrita ou falada.





No amor, a dualidade do Sol em Gêmeos tem destaque. Ao mesmo tempo em que se entregam emocionalmente ao outro, tem um lado que recusa ceder ao romantismo. Como são pessoas agitadas e que não apreciam tanto a estabilidade, acabam tendo relacionamentos curtos quando a monotonia do namoro toma conta.

E para saber como conquistar os nativos de gêmeos, o Astrocentro, maior portal de esoterismo, listou as principais características deste signo. Veja:





* Se dão bem em profissões que exigem persuasão e capacidade de falar. Cargos de comando também são um forte. No geral, precisam trabalhar em algo que ofereça estímulos diferentes e exija executar várias tarefas ao mesmo tempo.





* O filho geminiano é muito divertido e, muitas vezes, é considerado o “palhaço” da família.





* Ser dona de casa não é para a mulher geminiana. Isso porque a rotina não combina com a sua personalidade. Ela, no entanto, pode tentar pelo desejo de ser a melhor pessoa em casa.