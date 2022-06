Em Londrina, número de eleitores jovens cresce 90% em quatro anos

O público de eleitores jovens aumentou em Londrina em proporção acima da média das demais faixas etárias, segundo dados atualizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os adolescentes londrinenses de 16 e 17 anos que fizeram o título, mesmo não sendo obrigados a votar, somam 3.069 novos eleitores para outubro. Já em 2018, nas últimas eleições para presidente, eram 1.607 jovens nessa faixa etária, ou seja, um aumento de 90,4%, bem acima da proporção do eleitorado geral, que foi de 4,2%.

No Paraná também cresceu de forma exponencial o eleitorado de 16 e 17 anos, em 76%. Eram 70.771 em 2018 contra 125.079 em 2022. Já a proporção de eleitores em geral que votam no Estado cresceu 3,4% em quatro anos.

Londrina terá 388.379 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de outubro. O crescimento do eleitorado local é de 4,2% em relação às últimas eleições majoritárias de 2018, quando 372.464 eleitores estavam cadastrados. Em 2020, na eleição para prefeito e vereadores, o município tinha 375.072 eleitores aptos ou 13.307 títulos de eleitores a menos que agora em 2022.







As mulheres aptas a votar somam maioria, sendo 54,37% do total ou 211.177 eleitoras em Londrina. O Paraná segue a proporção, com mulheres representando 52,66% ou 4.346.538 eleitoras contra 47,34% dos homens ou 3.907.757.





