No BBB, Wanessa Camargo diz ter passado por cirurgia de endometriose

A endometriose é uma condição ginecológica inflamatória e crônica em que o endométrio, tecido que reveste a camada interna do útero, cresce em tecidos e órgãos fora do útero, como nos ovários, trompas, bexiga, intestino, entre outros. Alguns dos sintomas comuns são cólicas intensas durante a menstruação, alteração do padrão intestinal no período, dores durante o ato sexual, sintomas urinários e dificuldade para engravidar.

Endometriose x adenomiose



Porém, no caso da endometriose, o crescimento endometrial é fora do útero e, na adenomiose o crescimento anormal do tecido endometrial se dá dentro da parede muscular do útero. Na adenomiose o útero fica com um volume aumentado e pode apresentar sintomas como menstruação com fluxo intenso e prolongado, além de cólicas e dificuldade para engravidar.

Segundo Suzana Lessa, ginecologista afiliada do Instituto Nutrindo Ideias, a endometriose e a adenomiose são duas condições ginecológicas relacionadas ao tecido endometrial. Ambas têm fatores em comum, já que apresentam o crescimento anormal do endométrio.

Dificuldade para engravidar







Layna Almeida, ginecologista do Instituto Nutrindo Ideais, diz que mulheres com endometriose apresentam um ambiente mais inflamatório na região da pelve que pode estar relacionado com a infertilidade. Além disso, pode haver alterações na função das trompas pela inflamação e aderências, mais dificuldade no processo de ovulação com diminuição da qualidade do óvulo e ainda questões imunológicas. E isso pode levar à dificuldade de engravidar.





Lessa completa que nem todas as mulheres com endometriose terão problemas para engravidar. Estima-se que aproximadamente 30% a 50% das pessoas que têm endometriose tenham dificuldades para engravidar e o grau de dificuldade vai depender de onde estão os focos de endometriose. Nos casos em que há lesões de endometriose em ovário, pode levar a uma alteração da função ovariana, interferindo na na produção, liberação e qualidade dos óvulos. Quando há focos da endometriose nas trompas, pode ser um fator limitante para a fertilidade, já que pode dificultar a dos óvulos fertilizados para serem implantados no útero. Além de alterações no ambiente uterino, como a inflamação, tornando-o menos receptivo à implantação do embrião.

