Faça a Jade Picon e tampe seu umbigo para se proteger; entenda

Região do corpo tem forte ligação com a espiritualidade, sendo considerado um espécie de “portal” que permite a entrada de energias boas e ruins

Todo ser humano já passou por dias estressantes, com falta de foco e pouca vontade de resolver as questões do dia a dia, a sensação é como se algo ou alguém estivesse drenando suas energias benéficas e deixando só as ruins. Segundo a espiritualista da Plataforma iQuilibrio, Juliana Viveiros, quando isso acontece é porque possivelmente o seu chakra do plexo solar foi afetado.

Imagine, então, se você estiver em um reality show? É o caso da influenciadora e empresária Jade Picon, 20. Nesta sexta-feira (21), ela viralizou nas redes ao aparecer na casa mais vigiada do Brasil usando uma fita adesiva para tampar seu umbigo durante seu banho na piscina. Entenda o ritual feito pela sister na casa do BBB 22:





“O chakra do plexo solar ou Manipura fica acima do nosso umbigo e nada mais é do que o centro da nossa energia mística, esse ponto é extremamente poderoso porque quando ele é afetado ele desalinha os outros chakras também, afetando o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual”, ensina.





Esse desalinhamento pode ocorrer de várias formas e geram sintomas distintos, variando de pessoa para pessoa. Mas, sabe aquela amiga que ama desabafar com você e no final da conversa sempre diz ficou se sentindo mais leve; ou então naquela reunião do trabalho que estava indo tudo bem até um problema ser apresentado e todos começarem a se alterar tornando a reunião repentinamente estressante? O que acontece nessas situações é que a energia negativa alheia está sendo descarregada e pode ser absorvida através deste chakra, trazendo uma exaustão emocional desnecessária.

Se você quer se blindar de situações como essa, Juliana Viveiros ensina um ritual que ajudará a bloquear essa contaminação que costuma drenar nossas suas energias positivas. “Quando souber que irá encontrar alguém que costuma abalar as suas estruturas, por exemplo, tampe o umbigo com um esparadrapo, gaze ou com a própria mão, mas não faça isso por muito tempo porque o excesso também pode provocar o desequilíbrio dos outros chakras. Pense assim: você tampa seu nariz e boca para mergulhar na piscina, ao sair da água, se você mantiver tampado vai acabar sufocando. Também funciona assim quando você isola um de seus chakras por muito tempo”, exemplifica a espiritualista da iQui.





Manter o chakra do plexo solar equilibrado traz outros benefícios como: tranquilidade nos relacionamentos interpessoais, sentimentos mais equilibrados, além de auxiliar no funcionamento de órgãos relacionados a digestão, equilíbrio financeiro entre outros.