Falsas vagas de empregos são usadas para roubar dados

Aproveitando-se da busca por empregos no começo de ano e o número de desempregados no Brasil, golpistas vêm ofertando falsas vagas de emprego por mensagens via WhatsApp e SMS para roubar dados pessoais de vítimas. Em alguns golpes, os criminosos se passam por recrutadores e executivos de grandes empresas, passando uma sensação de falsa credibilidade à vítima.

“É um momento econômico delicado e, por conta da evolução da tecnologia, passamos mais tempo na internet e a utilizamos para procurar emprego. Os criminosos estão atentos a isso e sabem que se enviarem mensagens com falsas vagas, é provável que farão algumas vítimas”, disse Fernando Peres, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos. “Existem vários objetivos para os criminosos, o primeiro deles é capturar dados das vítimas para praticar novos golpes em compras e empréstimos, por exemplo”, explicou.

