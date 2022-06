Festas juninas: quais as consequências para a saúde da pele?

Milho, amendoim, quentão, maçã do amor. Tudo delicioso. Mas pra muita gente essas gostosuras típicas das festas juninas podem afetar a saúde da pele. “Na rotina de cuidados, além de ser essencial a escolha de produtos adequados ao tipo de pele, a alimentação também tem influencia”, afirma a dermatologista Luciana Garbelini.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Para conquistar uma aparência saudável, o ideal é uma dieta rica em verduras, legumes e frutas, além de muita água. Mas durante as festas abusa-se de alguns alimentos que fogem dos hábitos. “Amendoim, maçã do amor e arroz doce, por exemplo, são alimentos que podem causar o aumento da oleosidade do couro cabeludo e da pele, resultando em acne e dermatite seborreica por conta da gordura e do açúcar”, diz Garbelini.





A pipoca é uma opção mais saudável das festas juninas, principalmente se preparada sem ou com pouco óleo ou manteiga. E nada de exagero, pois contém carboidrato. A casca do milho é rica em fibras, que ajudam no funcionamento do intestino, além de conter vitamina A e C, potássio e ferro. “A pipoca ainda tem antioxidantes que protegem as células do nosso organismo dos danos causados pelos radicais livres”, explica a dermatologista.

Continua depois da publicidade





Pinhão, abóbora, milho cozido e batata doce, também comuns nessas festas, podem ser ingeridos sem risco para a pele. “Ao contrário – são alimentos que contêm vitaminas e propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres e fazem bem para a pele”, conta Luciana Garbelini. No entanto, são ricos em carboidratos e devem ser consumidos com moderação.