Fisher-Price faz recall de 2 milhões de balanços após morte de cinco bebês

A marca de brinquedos Fisher-Price, da Mattel, anunciou nesta quinta-feira (10) o recall de mais de 2 milhões de balanços da linha Snuga nos Estados Unidos, no Canadá e no México após a morte de cinco bebês por sufocamento. Os modelos não estão à venda oficialmente no Brasil, mas podem ser encontrados em sites de brinquedos importados e de venda de segunda mão.







A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC, na sigla em inglês) e a empresa alertaram para o uso do produto durante o sono das crianças e para o risco causado pela adição de materiais como cobertores e lençóis no assento.





(veja a lista) . O Snuga Swing é um balanço infantil com movimento automático na vertical e na horizontal que abrange 21 modelos de cores ou acessórios diferentes





Desde 2010, cerca de 2,1 milhões desses balanços foram vendidos nos Estados Unidos, 99 mil no Canadá e 500 no México.





Segundo o órgão, entre 2012 e 2022 houve relatos de cinco mortes de bebês de 1 a 3 meses quando o produto foi usado para fazê-los dormir. Na maioria desses incidentes, os bebês estavam sem cinto de segurança e com itens de cama como cobertores.





Para o uso do balanço automático enquanto o bebê estiver acordado, o órgão sugere remover o encosto de cabeça e o suporte do corpo. Também recomendou que os pais e cuidadores nunca deixem os bebês no produto sem supervisão.