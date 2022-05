Frio intenso chega a Londrina nesta semana

No fim de semana foi possível observar a mudança de temperatura em Londrina. Na feira livre da Avenida Saul Elkind, na zona norte, era visível que as pessoas já estavam em transição entre roupas de calor e roupas de frio. Nas bancas que comercializavam roupas foi possível notar a preferência por vestimentas mais adequadas à estação de temperaturas baixas.

A população deve se preparar e tirar os casacos do armário. Em Londrina a temperatura mínima prevista na segunda-feira (16) é de 10ºC e a máxima é de 24ºC. Na terça-feira (17), a temperatura mínima na cidade será de 4ºC e a máxima será de 15ºC (com previsão de geada) e nesta quarta-feira a temperatura mínima será de 6ºC e a máxima será de 12ºC.

De acordo com o meteorologista Reinaldo Olmar Kneib, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a semana de 16 a 22 de maio será marcada por um forte resfriamento de todas as regiões paranaenses. “Já na madrugada de segunda-feira (16) para terça-feira (17) um forte ar polar irá provocar a queda de brusca das temperaturas, primeiramente nas regiões de fronteira com o Paraguai e Argentina e coma divisa com Santa Catarina, ou seja, regiões Oeste e Sudoeste do Estado e Sul e Centro-Sul. Nessas regiões se espera temperaturas abaixo de 5ºC.”





Na terça, a previsão do Simepar é que na cidade de General Carneiro (Sul), a mínima será de 0°Ce a máxima de 9°C; em Apucarana oscilará de 3°C a 13°C; Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) será entre 4°C e 13°C e em Cornélio Procópio (Norte), entre 4°C e 16°C.





