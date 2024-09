Gabriel Medina elege Australian Gold como parceiro oficial de proteção solar

Gabriel Medina acaba de se tornar o novo embaixador da marca Australian Gold, linha de proteção solar licenciada pelo Grupo Boticário e líder em bronzeador nas farmácias brasileiras. Logo depois de conquistar sua medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, o atleta escolheu a marca para ser uma das suas patrocinadoras oficiais.





A marca, que investe no território de proteção, é expert na relação da pele com o sol e conta com itens de alta performance e selo Reef Safe, que protegem também o oceano.



A parceria se inicia em um momento em que Australian Gold apresenta um vasto portfólio com produtos de formulação Segura Para os Corais - a marca foi uma das primeiras em solo nacional a oferecer opções de produtos com formulações que não contribuem para o branqueamento da espécie marinha.

Além disso, itens do portfólio são comercializados com embalagens feitas com plásticos retirados da região litorânea, fortalecendo sua conexão com o meio-ambiente. Medina será visto em campanhas, ações de visibilidade nacional, lançamento de novos produtos do portfólio e projetos especiais.



A diretora executiva de Branding do Grupo Boticário, Marcela De Masi, explica que Medina passa a assinar como embaixador e que representar muito bem esse estlilo de vida, além de ser um atleta de alta performance que "requer uma marca que proteja 100% a sua pele e seja sua aliada nos diversos momentos, profissionais ou de lazer, em que está exposto ao sol. É por isso que estamos tão felizes em anunciar essa parceria inédita e cheia de novidades”.





“Temos certeza que ele vai inspirar todos aqueles que, assim como nós, são apaixonados por esse mood solar. Além de estar à frente de campanhas e projetos especiais, Medina será uma voz importante para reforçar o nosso compromisso com a proteção da pele e do mar”, completa.



Australian Gold já patrocinou o World Surf League, em suas edições no Brasil em 2022 e 2023, além de já ter contratado outras atletas, como Chloé Calmon, Maya Gabeira e Sophia Medina, e fechado diversas parcerias com profissionais e entusiastas do esporte.





“O mar é a minha segunda casa e escolhi Australian Gold por ser uma marca séria quando se fala em alta performance e cuidado com os oceanos. Como atleta, sei da importância desses dois fatores na escolha não só dos produtos que vão me acompanhar no dia a dia, mas também dos parceiros que carrego ao meu lado. Por isso, estou muito feliz de me juntar a eles para fazer parte desse movimento. Vamos surfar altas ondas juntos”, afirma Gabriel Medina.