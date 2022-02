‘Golpes românticos’ crescem na internet, alertam especialistas

As armadilhas da internet não param de crescer. Criminosos têm utilizado diversos meios para praticar golpes com o objetivo de obter algum ganho, geralmente de dinheiro. Umas das práticas que vem chamando a atenção de especialistas são os golpes românticos ou namoro, também chamados de golpes de catfishing. O golpista adota personas falsas em sites e aplicativos de namoro, se aproxima da vítima chegando a construir um relacionamento e até a propor casamento.

Em seguida, pede dinheiro ou abre uma nova conta bancária, que é utilizada para lavar o dinheiro que recebem de outras vítimas, transformando as vítimas de fraude romântica em "mulas" de dinheiro inconscientes. Segundo a Eset, empresa que desenvolve soluções de segurança, cerca de 30% das vítimas foram usadas como mulas de dinheiro em 2018.



Os criminosos também tentar persuadir as vítimas a enviar fotos ou vídeos comprometedores e depois tentar chantageá-las. Esses tipos de crime vêm crescendo ao mesmo passo que os namoros no universo on-line. Estimativas apontam que o mercado global de namoro virtual deverá atingir quase US$ 3,6 bilhões até 2025.





